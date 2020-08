Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 27/08/2020

Primeira Leitura (1Cor 1,1-9)

Início da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

1Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, 2à Igreja de Deus que está em Corinto: aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos junto com todos que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 3Para vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 4Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus: 5Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, 6à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. 7Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso, Jesus Cristo. 8É ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 9Deus é fiel; por ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 144)

— Bendirei o vosso nome, pelos séculos, Senhor!

— Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza.

— Uma idade conta à outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos; proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas!

— Narram todos vossas obras poderosas, e de vossa imensidade todos falam. Eles recordam vosso amor tão grandioso e exaltam, ó Senhor, vossa justiça.

Evangelho (Mt 24,42-51)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 42“Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor.43Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 44Por isso, também vós ficai preparados! Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. 45Qual é o empregado fiel e prudente, que o senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? 46Feliz o empregado, cujo senhor o encontrar agindo assim, quando voltar.

47Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. 48Mas, se o empregado mau pensar: ‘Meu senhor está demorando’, 49e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados; 50então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. 51Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Estejamos sempre preparados para o encontro com o Senhor

“Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor” (Mateus

Entre tantas incertezas da vida, uma certeza podemos ter: iremos ao encontro do Senhor e esse dia não tem hora marcada. Poderá ser hoje, amanhã, daqui a 50 ou 100 anos. Não sabemos, mas precisamos ficar atentos.

E o que é ficar atentos senão viver cada dia como se fosse único, como se tivéssemos que prestar contas da nossa vida hoje? Que mau operário é aquele que diz: “Eu não sei que horas o Senhor virá”, e vive a vida de qualquer jeito, cuida do seu trabalho de qualquer jeito e deixa para última hora para se cuidar, arrumar-se, deixar tudo em ordem para aparentar que está tudo bem.

A nossa vida não é um pedaço de vida, a nossa vida é um todo, é o hoje, o aqui e o agora. A nossa vida é daquele empregado que é prudente, que sabe que a todo momento seu patrão pode chegar, mas não é por medo do patrão, é por responsabilidade e consciência reta.

Não vou colocar ordem na casa, na minha vida e no meu coração por medo de Deus, mas por amor que tenho a mim, pelo amor que tenho a Deus, pelo desejo que tenho de me encontrar com Deus e viver com Ele aqui e agora.

A morte não vai surpreender ninguém quando nós, a cada dia, já vivemos indo ao encontro de Deus

Estamos vivendo uma religião errada, porque acreditamos que o encontro com Deus é depois da morte, mas depois da morte vai ser uma decepção, pois se não nos encontramos com Deus na vida, como vamos encontrá-Lo depois da morte?

Somos esse operário imprudente, que não arruma a casa, porque não sabe a hora que o Senhor virá. Agora, se somos o bom operário, já vamos ao encontro do Senhor aqui e agora. Quando a morte chegar, ela não será nenhuma surpresa para nós. Assim morreu, porque assim viveu.

Estava me lembrando da Dra. Zilda Arns… Que mulher santa! Viveu a vida para cuidar de crianças, e está aí a Pastoral da Criança que, de forma maravilhosa ela criou, fundou e cuidou até o último dia da sua vida, e ainda se dedicou à Pastoral para os idosos. Ela estava no Haiti, no meio de uma edificação da Pastoral da Criança, num país tão necessitado, quando um terremoto levou tudo a desabar, e ela morreu. Ela não sabia que morreria naquele dia, mas ela fez no último dia o que fez durante toda a sua vida. Pode ter parecido trágica a morte dela, mas não foi, porque ela viveu a cada dia aquilo que viveu até a hora da morte.

A morte não vai surpreender ninguém quando nós, a cada dia, já vivemos indo ao encontro de Deus, fazendo o que é para fazer para Ele de manhã, a tarde ou a noite. Não vamos nos surpreender, porque só nos surpreendemos com aquilo que não vivemos de forma intensa e verdadeira.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook