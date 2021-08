Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 27/08/2021

Primeira Leitura (1Ts 4,1-8)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses.

1Meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus: Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estais vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores! 2Conheceis, de fato, as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. 3Esta é a vontade de Deus: vivei na santidade, afastai-vos da impureza; 4cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, 5sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. 6Que ninguém, nessa matéria, prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. 7Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. 8Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem e sim, a Deus, que nos deu o Espírito Santo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 96)

— Ó justos, alegrai-vos no Senhor!

— Deus é Rei! Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem! Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito.

— As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra; e assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória.

— O Senhor ama os que detestam a maldade, ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta.

— Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria, para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome!

Evangelho (Mt 25,1-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: 1"O Reino dos Céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 2Cinco delas eram imprevidentes, e as outras cinco eram previdentes. 3As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. 4As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. 5O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. 6No meio da noite, ouviu-se um grito: ‘O noivo está chegando. Ide a seu encontro!’ 7Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. 8As imprevidentes disseram às previdentes: ‘Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando’. 9As previdentes responderam: ‘De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores’. 10Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. 11Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: ‘Senhor! Senhor! Abre-nos a porta!’ 12Ele, porém, respondeu: ‘Em verdade eu vos digo: Não vos conheço!’ 13Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

A imprudência nos afasta da vida eterna

“O Reino dos Céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes, e as outras cinco eram previdentes” (Mateus 25,1-2).

Conteúdo em áudio:

A beleza da parábola de hoje, a história dessas dez moças, dez virgens que estão indo ao encontro do noivo, é apontar-nos como nós levamos a nossa vida. Ora, as cinco imprevidentes ou as cinco imprudentes nos mostram as imprudências todas que nós praticamos na vida.

Vivemos na cultura do improviso, e você sabe que, na cultura do improviso, na hora do improviso, damos um jeito e não nos preparamos para as situações inusitadas da vida. Está dirigindo o carro, e ele já apontou que a gasolina entrou na reserva, então, é porque você precisa prevenir-se e botar o combustível necessário, pois se você não o faz… “Uma vez, não coloquei e deu certo”. Tudo bem, mas muitos com esse pensamento já caíram em situações muito complicadas. Avião já caiu, carro ficou perdido no meio do desalento da vida, pessoas sofreram.

Dei o exemplo da gasolina, do carro, e poderia dar o exemplo para tantas situações da vida. Muitas pessoas se perdem na vida financeira porque a administram de qualquer jeito, são imprudentes. Desculpe dizer, não é acusar ninguém, mas não saber economizar, não saber poupar, não saber ser previdente, é agir de forma imprudente.

Cuidemos para não sermos levados pela cultura maldita da imprevidência e da imprudência

Nós temos uma cultura em que as pessoas tudo deixam no crédito, a pessoa tem cartão de crédito para tudo quanto é coisa, mas ela não faz a previsão do dinheiro que ela vai ter, o dinheiro que ela não vai ter, ou ela acha que vai ter. Ela supõe que vai descer aquele dinheiro do céu, e chegam situações inusitadas da vida que deixam muitos buracos. Isso se chama imprevidência ou imprudência.

As imprudências que cometemos na vida é a prudência que, muitas vezes, custa a nossa sobrevivência e, muitas vezes, nos custará a eternidade.

O exemplo que Jesus nos dá das cinco jovens que são prudentes é que elas levam, de fato, o óleo necessário para abastecer as suas lâmpadas quando estas se apagarem, porque, quando a lâmpada se apaga e eu corro para buscar mais óleo, porque eu não o levei, pode ser tarde demais; e no caso da vida eterna, o noivo vai levar quem está preparado, quem voltar atrás para buscar o óleo para abastecer, quando chegar à porta, esta já vai estar fechada.

Cuidemos para não sermos levados pela cultura maldita do improviso, pela cultura maldita da imprevidência e da imprudência. Onde vamos levando a vida de qualquer jeito, o que der deu; o que não der, não deu. E ainda, muitas vezes, colocamos na conta de Deus, porque não organizamos, porque não preparamos, porque simplesmente deixamos levar.

Não gaste o que você não tem, não viva a vida que não pode viver, saiba administrar, organizar; saiba, muitas vezes, perder para ter. Seja prudente! E ser prudente não é ser medroso, não é ser temeroso. Sei que há situações na vida onde temos que arriscar, onde temos que investir, mas com a cabeça no lugar e os pés no chão, porque se não tivermos essa determinação, caímos na escuridão e, muitas vezes, em abismos muito profundos.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook