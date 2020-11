Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 27/11/2020

Primeira Leitura (Ap 20,1-4.11-21,2)

Leitura do Livro do Apocalipse de São João.

Eu, João, 20,1vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do Abismo e uma grande corrente. 2Ele agarrou o Dragão, a antiga Serpente, que é o Diabo, Satanás. Acorrentou-o por mil anos 3e lançou-o dentro do Abismo. Depois, trancou e lacrou o Abismo, para que o Dragão não seduzisse mais as nações da terra, até que terminassem os mil anos. Depois dos mil anos, o Dragão deve ser solto, mas por pouco tempo.

4Vi então tronos, e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do Testemunho de Jesus e da Palavra de Deus e aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver, para reinar com Cristo durante mil anos.

11Vi ainda um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles. 12Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros, e mais um outro livro ainda: o livro da vida. Então foram julgados os mortos, de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros.

13O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos. E cada um foi julgado conforme sua conduta. 14A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte: o lago de fogo. 15Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. 21,1Vi então um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 83)

— Eis a tenda de Deus, no meio do povo!

— Eis a tenda de Deus no meio do povo!

— Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor! Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo!

— Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar: vossos altares, ó Senhor Deus do universo! Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor!

— Felizes os que habitam vossa casa; para sempre haverão de vos louvar! Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente.

Evangelho (Lc 21,29-33)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 29Jesus contou-lhes uma parábola: “Olhai a figueira e todas as árvores. 30Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. 31Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Reino de Deus está perto. 32Em verdade, eu vos digo: tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. 33O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Deus está naquele que O busca de coração sincero

“Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Reino de Deus está perto” (Lucas 21,31).

Jesus está, hoje, chamando a nossa atenção para termos discernimento para reconhecer os sinais dos tempos. Quando olhamos para a figueira e todas as outras árvores, e vemos que ela está dando brotos, sabemos que o verão está perto.

Se o homem do campo sabe distinguir os sinais dos tempos, do tempo, da meteorologia, quando vai chover, quando não vai, quando a estação está mudando, quando é o tempo da colheita, quando é o tempo de plantar, assim também precisamos saber distinguir a presença de Deus no nosso meio.

Como precisamos saber distinguir as realidades verdadeiras daquilo que é engano, ilusão e fantasia! Aí está a sabedoria em deixar-se guiar por Deus por meio dos acontecimentos dos tempos, mas, sobretudo, por meio da Sua Palavra que nos orienta e nos direciona.

Algumas pessoas creem que: quando as coisas estão difíceis é porque Deus nos abandonou; quando as coisas estão dando certo é porque Deus está ao nosso lado, e quando as coisas estão se tornando perdidas é porque Deus não está mais aqui.

Nos tempos em que vivemos, busquemos a Deus de todo o nosso coração

Não, pelo contrário, quando vermos essas coisas acontecerem, fiquemos sabendo que o Reino de Deus está próximo, que Ele está perto de nós. Quando essas coisas acontecerem, vamos ter que saber distinguir se nós que estamos distantes de Deus, mas Ele não está distante de nós. Se o nosso coração está perto das calamidades, dos medos ou das coisas erradas, ou se o nosso coração está em Deus, mesmo diante de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso lado, Deus está no meio de nós e somos nós quem precisamos agora estar próximos d’Ele, buscá-Lo com todo o coração, com toda a intensidade, com toda a paixão e verdade.

É preciso reconhecer onde Deus não está e ter a convicção de que Ele está perto, próximo e junto dos Seus que fazem a Sua vontade e não desanimam diante das temeridades.

Deus está em todo aquele que O busca de coração sincero, por isso, nos tempos em que estamos, nos tempos em que vivemos, busquemos Deus de todo o nosso coração. O seu Reino está aí perto de nós para ser construído, edificado, levantado em meio ao reino deste mundo que se opõe a Ele. Não desanimemos, pelo contrário, permaneçamos firmes e de pé, porque Deus está ao nosso lado.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook