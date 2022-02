Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 28/02/2022

Primeira Leitura (1Pd 1,3-9)

Leitura da Primeira Carta de São Pedro.

3Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, 4para uma herança incorruptível, que não estraga, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus.

5Graças à fé, e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. 6Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. 7Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira — mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo — e alcançará louvor, honra e glória, no dia da manifestação de Jesus Cristo. 8Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, 9pois obtereis aquilo em que acreditais: a vossa salvação.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 110)

— O Senhor se lembra sempre da Aliança!

— O Senhor se lembra sempre da Aliança!

— Eu agradeço a Deus de todo o coração junto com todos os seus justos reunidos! Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração!

— Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua Aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações.

— Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua Aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor.

Evangelho (Mc 10,17-27)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 17quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e perguntou: “Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?”

18Jesus disse: “Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. 19Tu conheces os mandamentos: não matarás; não cometerás adultério; não roubarás; não levantarás falso testemunho; não prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua mãe!”

20Ele respondeu: “Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude”. 21Jesus olhou para ele com amor, e disse: “Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me!”

22Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. 23Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: “Como é difícil para os ricos entrar no Reino de Deus!”

24Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: “Meus filhos, como é difícil entrar no Reino de Deus! 25É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no Reino de Deus!”

26Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros: “Então, quem pode ser salvo?” 27Jesus olhou para eles e disse: “Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

É necessário ter o coração livre para amar a Deus

“Jesus olhou para ele com amor e disse: ‘Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me!’ Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico” (Marcos 10,21-22).

Aqui, no Evangelho, costumamos chamar de “a passagem do jovem rico”, mas o texto bíblico não diz se ele era jovem, diz que era um homem. Mas é interessante que se tratava de uma pessoa profundamente comprometida, era uma pessoa que guardava todos os mandamentos e os observava. O texto bíblico discorre todo esse diálogo. O padre fez uma síntese aqui, mas no diálogo desse homem com Jesus fica claro: é um homem comprometido. Comprometido com a observância dos mandamentos, é comprometido com os preceitos de Deus, é alguém que quer ser de Deus, que quer experimentar Deus, mas não basta ser bom, é preciso ser livre.

Não basta ser bom, precisamos ser livres, porque, na liberdade dos filhos de Deus, essa bondade que trazemos age com uma potência muito forte. Por isso que Jesus precisava tornar o coração desse homem (que era bom) num coração livre.

Jesus olha para esse homem com amor, diz a Palavra. Porque, na verdade, só o amor de Cristo nos torna livres. É claro que nós obedecemos aos mandamentos, é claro que você busca viver os preceitos de Deus, uma vida reta, uma vida digna, mas isso não é suficiente, porque se o amor de Cristo não nos torna livres interiormente, podemos até observar interiormente todas as coisas, mas o nosso coração ficará sempre vazio.

O seu coração precisa ser livre dos bens materiais para que eles sejam instrumentos no seu segmento a Jesus

Uma coisa faltava para aquele homem. Jesus tem um olhar e consegue detectar, no coração daquele homem, o que faltava: libertar-se das posses. Elas podem ser de vários tipos, as posses não são só material, não é só dinheiro, não são só bens materiais — casa, carro, coisas —, mas as posses podem ser afetivas. Você pode ser apegado a um sentimento, você pode ser apegado a uma pessoa, e as posses podem ser até mesmo religiosas.

Aquele homem observava tudo; desde a sua juventude, ele observava os mandamentos. Nós também podemos correr o risco de tornar a nossa vida espiritual uma posse nossa, e achar que isso para nós seja suficiente, mas Jesus aponta para ele: “O seu tesouro precisa estar no Céu”. Jesus ensina ao coração daquele homem a atribuir um valor exato para as coisas, para as pessoas, um valor justo para as coisas. Porque, a partir do momento em que centralizamos Deus na nossa vida, todas as outras coisas ocupam o seu lugar justo.

Aquele homem tinha um pouco de desordem em relação a isso, porque as coisas, os bens materiais, estavam ocupando um lugar errado, e ele estava juntando tesouros aqui na Terra. Jesus diz: “O seu tesouro é no Céu”, “Você precisa juntar tesouros no Céu, por isso, vem e segue-me. Deixa, neste momento, essas coisas, vem e segue-me”. Ou seja, trocar algo bom, porque aquele homem tinha muitas posses, era muito rico, diz a Palavra.

Trocar algo bom por algo sublime, trocar algo que é muito sublime, por algo ainda melhor, mas o texto bíblico termina dizendo que aquele homem foi embora abatido e triste porque era muito rico.

A riqueza não era a tristeza daquele homem, porque a riqueza não é uma maldição, os bens materiais que você possui são uma bênção, os bens materiais não são uma maldição, mas o motivo era o apego a essas riquezas. O problema não são os bens materiais, mas a nossa forma de nos relacionarmos com eles. Por isso que sem um coração livre não se pode nunca seguir Jesus. Porque se você vai correr atrás dos bens materiais, você pode até possuí-los, mas o seu coração precisa ser livre deles, para que esses bens sejam instrumentos no seu segmento a Jesus e não o contrário, um empecilho.

Abra o seu coração, permita que Jesus, hoje, também pergunte ao seu coração: “O que te falta?”, “Qual é a realidade que falta ao seu coração para que você seja totalmente entregue ao meu seguimento?”. Que a graça do Senhor esteja conosco!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.