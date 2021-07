Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 28/07/2021

Primeira Leitura (Êx 34,29-35)

Leitura do Livro do Êxodo.

29Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas da aliança, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. 30Aarão e os filhos de Israel, vendo o rosto de Moisés resplandecente, tiveram medo de se aproximar.

31Então Moisés os chamou, e tanto Aarão como os chefes da Comunidade foram para junto dele. E, depois que lhes falou, 32todos os filhos de Israel também se aproximaram dele, e Moisés transmitiu-lhes todas as ordens que tinha recebido do Senhor no monte Sinai.

33Quando Moisés acabou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. 34Todas as vezes que Moisés se apresentava ao Senhor, para falar com ele, retirava o véu, até a hora de sair; depois saía e dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado.

35E eles viam a pele do rosto de Moisés resplandecer; mas ele voltava a cobrir o rosto com o véu, até o momento que entrava para falar com o Senhor.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 98)

— Santo é o Senhor nosso Deus.

— Santo é o Senhor nosso Deus.

— Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus!

— Eis Moisés e Aarão entre os seus sacerdotes. E também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia.

— Da coluna de nuvem falava com eles. E guardavam a lei e os preceitos divinos, que o Senhor nosso Deus tinha dado.

— Exaltai o Senhor nosso Deus, e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus!

Evangelho (Mt 13,44-46)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 44“O Reino do Céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo.

45O Reino dos Céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. 46Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O tesouro do Reino de Deus dá sentido à nossa vida

“O Reino do Céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo” (Mateus 13,44).

É o tesouro mais precioso e mais valioso da nossa vida: o Reino dos Céus. Quem encontrou esse tesouro encontrou a vida, o sentido e a razão para sua vida.

Às vezes, vejo muitas pessoas no Reino de Deus ainda perdidas, não se encontraram, parece que não encontraram ainda o sentido da vida, não encontraram a riqueza e o tesouro maior da sua vida. Vejo as pessoas contando com tanta vantagem sobre as coisas deste mundo, sobre os tesouros deste mundo, vejo as pessoas, o tempo inteiro, falando sobre dinheiro, conquistas, sobre os bens materiais.

Faz diferença quando você chega na casa de uma pessoa transformada por Jesus. Às vezes, a pessoa te recebe com muito amor na sua casa e quer mostrar primeiro a casa, com o que ela tem de material, com que ela tem de conquistas – é fruto do trabalho e do esforço – mas você percebe quando a pessoa mostra somente a coisa material por ser material.

Quem encontrou esse tesouro, encontrou a vida, o sentido e a razão para sua vida

O belo, o bonito é contemplar a riqueza espiritual da transformação. Nada contra a pessoa ter uma casa bela e arrumada, mas o mais belo é você não ver o que os olhos estão vendo, e sim aquilo que está acontecendo dentro do coração, que é a transformação interior daquela casa, daquele casal, daquela família.

Que bom se o tesouro de nossas casas e famílias não fosse mesmo as coisas materiais. Que bom se os pais entendessem que o tesouro que eles têm que dar para os seus filhos, o tesouro que têm que partilhar e compartilhar com a sua família é o Reino de Deus e a Sua Palavra.

As coisas materiais existem e passaram, mas a gente vê, muitas vezes, uma casa quando está repleta de coisas materiais e, ali, os filhos, a família está preso a essas coisas. Basta hoje um computador, um celular para a pessoa ficar presa, escravizada e não sair dali porque aquilo prende o seu coração.

“Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração” (Mateus 6,21). Não posso acreditar que uma pessoa que passa o dia inteiro em frente à televisão encontrou realmente a razão e o sentido da sua vida. Encontrou essas coisas materiais.

Não se deixe prender, não se deixe iludir, não se deixe enganar, porque, nós, cristãos, estamos sendo enganados pelo pensamento próspero das coisas materiais e estamos nos prendendo a essas coisas porque elas são ilusórias, atrativas e ludibriam. Inclusive, os pais estão ludibriando seus filhos com essas coisas também materiais, estão realmente fazendo com que seus olhos possam ser transformados e conquistados por coisas materiais.

Não há mais beleza numa família em se reunir para conversar, para estarem juntos, porque não podem, porque as coisas materiais não permitem os tesouros do Reino dos Céus, a convivência, a paz, a harmonia…

Cuidado com a falsa paz, onde cada um está no seu quarto trancado, em frente a um computador ou com seu celular, onde mal dá tempo de uma casa se encontrar. Vivemos tempos de muitas ilusões, o que parece ser bom não é tão bom assim. O que parece abrilhantar não tem o verdadeiro brilho.

Conquistemos o verdadeiro tesouro do Reino dos Céus, pois é ele que dá sentido à nossa vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook