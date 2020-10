Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 28/10/2020

Primeira Leitura (Ef 2,19-22)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 19já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. 20Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. 21É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. 22E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito.

Salmo Responsorial (Sl 18,2-3.4-5)

— Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.

— Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia.

— Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz.

Evangelho (Lc 6,12-19)

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

12Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. 13Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: 14Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; 15Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; 16Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. 17Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. 18Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. 19A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos.

Encontramos na oração a direção para nossa vida

“Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos” (Lucas 6,12-13).

Hoje, celebramos dois desses doze apóstolos de Jesus: São Simão e São Judas. O Simão aqui não é o Simão Pedro, nem o Judas aqui é o Judas Iscariotes, mas sim o Judas Tadeu, e o Simão, chamado de Zelota, do grupo dos Zelotes.

Veja primeiro a atitude de Jesus: Ele passa a noite inteira em oração, em comunhão com o Seu Pai para ter a alma iluminada, para ter discernimento, para ter sabedoria e para, realmente, fazer a escolha direcionada.

Oração não é perda de tempo, oração é permitir que a alma se ilumine, que a alma esteja em comunhão, é permitir que a alma não seja tomada pelos sentimentos humanos, de preferências humanas, ou ainda seja conduzida por outros sentimentos, rancores, raivas, ressentimentos e disputas. Como é importante para qualquer decisão, qualquer escolha, dedicar-se à oração!

Se Jesus, que era o Senhor da oração, voltou-se para ela, imagine nós que vivemos, muitas vezes, sucumbidos na tentação? Precisamos vencer as tentações pela força da oração. Então, não tomemos decisões sem orações, não tomemos decisões sem primeiro sermos iluminados e abastecidos. Não é Deus quem vai decidir por nós, mas é Ele quem vai iluminar a nossa mente, os nossos sentimentos e afetos, nosso ser, para que estejamos realmente em condições de termos sensatez para fazer escolhas.

Vejo muitas pessoas tensas para tomar decisões… Vençam a tensão pela oração! Vejo muitas pessoas em dúvidas e inquietas… Vençam a inquietação e a perturbação, entreguem-se para a oração!

Como é importante para qualquer decisão na vida dedicar-me à oração

Jesus precisou passar a noite – às vezes, vamos precisar passar noites, dias até que tudo se acalme. Não faço escolhas sob pressão, preciso me recolher na meditação, dar tempo para não me levar pela ilusão, para deixar que a luz de Deus seja direção no meu coração.

Peço a você que faça o mesmo. Eu sei que na vida você precisa fazer escolhas. Não seja precipitado, mas também não seja aquele que procrastina tudo, que deixa tudo para depois, no “Deus dará”. Vá buscar acalmar o coração por meio da oração, e assim ter sabedoria para buscar a direção.

Depois, no outro dia, Jesus chamou os que Ele quis e os designou para serem Seus apóstolos, Seus enviados, Seus mais próximos na missão evangélica. Alguém pode dizer: “Jesus errou. Ele orou tanto e escolheu Judas!”. Pelo contrário, Jesus não errou, Ele deu a Judas uma chance única. E nós também não erramos, mas, às vezes, podemos dizer: “Orei tanto e, mesmo assim, ainda escolhi o namorado errado”. Não! A pessoa que depois mudou, teve uma chance…”

Preste atenção: mesmo com a sabedoria de Deus algumas coisas podem não ser como gostaríamos que fossem, porque não dependeu somente de nós, o outro também não correspondeu. Precisamos buscar o discernimento, mas busquemos também corresponder na graça como correspondeu São Simão e São Judas Tadeu.

Deus abençoe você!

