Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 28/12/2020

Primeira Leitura (1Jo 1,5–2,2)

Leitura da Primeira Carta de São João.

5Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. 6Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. 7Mas, se andamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado.

8Se dissermos que não temos pecado estamo-nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está dentro de nós. 9Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. 10Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. 2,1Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um Defensor: Jesus Cristo, o Justo. 2Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro.

Salmo Responsorial (Sl 123)

— Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador.

— Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós.

— Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então, por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas.

— O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, do Senhor que fez o céu e fez a terra.

Evangelho (Mt 2,13-18)

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

13Depois que os magos partiram, o Anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: “Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito! Fica lá até que eu te avise! Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo”. 14José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. 15Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: “Do Egito chamei o meu Filho”. 16Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. 17Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias: 18“Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento: é Raquel que chora seus filhos, e não quer ser consolada, porque eles não existem mais”.

Clamemos a Deus por nossas crianças

“Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos” (Mateus 2,16).

Nas celebrações do Natal do Senhor, Jesus nos conduz para refletirmos sobre o valor e o significado único da vida humana, que é tão sagrada para Deus. É tão sagrada que Ele assume a vida humana, Ele assume vir resgatar a vida humana de todos os contravalores que atentam contra a vida. Não foi bem recebido por todos, tentaram matá-Lo, tirar a Sua vida desde o momento do Seu nascimento. José foi conduzido por Deus e, com Maria, fugiu para o Egito, para que essa criança escapasse da morte, porque Herodes queria matá-La. E para que Jesus não escapasse, Herodes mandou matar todas as crianças da redondeza, para que Jesus fosse encontrado e pudesse morrer também.

Para alguns, a Palavra de Deus é uma ameaça, para outros, a Palavra de Deus é uma insegurança, para tantos a Palavra é um verdadeiro incômodo. De uma forma ou de outra, tentam eliminar, condenar, tirar a Palavra de Deus do meio de nós.

É preciso refletir o sentido da vida, para tirar da boca dos Herodes dos nossos tempos a vida de tantas crianças inocentes

Jesus Palavra Viva é a Palavra que nos salva, mas Jesus Palavra Viva vive em cada vida humana. Assim como o Seu nascimento representou vida, mas as ameaças à vida, os “Herodes da vida” perseguiram e mataram crianças inocentes. Hoje, crianças inocentes estão sendo mortas por causa do aborto, por causa da fome, da miséria; crianças estão morrendo na prostituição, na perda do sentido da vida; crianças estão morrendo no seios de casas e famílias.

Toda vez que uma criança é violada, agredida, a morte está imperando ali. Celebrar, hoje, os Santos Inocentes é invocar a proteção de Deus e, ao mesmo tempo, o clamor pela da vida das nossas crianças, desde as que estão no ventre de suas mães àquelas que nasceram e são uma ameaça para viverem.

Não celebremos o Natal de Jesus apenas olhando as farturas de nossas mesas, celebremos a vida e o nascimento de Jesus sabendo que o Natal para muitos ainda é tristeza, ameaça e desgraça. O Natal para muitos ainda não é vida, por isso, hoje é preciso, mais do que nunca, refletir o sentido da vida para tirarmos da boca dos Herodes dos nossos tempos a vida de tantas crianças inocentes.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook