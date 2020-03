Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 29/03/2020

Primeira Leitura (Ez 37,12-14)

Leitura da Profecia de Ezequiel:

12Assim fala o Senhor Deus: “Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel; 13e quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. 14Porei em vós o meu espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço — oráculo do Senhor”.

Salmo Responsorial (Sl 129)

— No Senhor, toda graça e redenção!

— No Senhor, toda graça e redenção!

— Das profundezas eu clamo a vós, Senhor,/ escutai a minha voz!/ Vossos ouvidos estejam bem atentos/ ao clamor da minha prece!

— Se levardes em conta nossas faltas,/ quem haverá de subsistir?/ Mas em vós se encontra o perdão,/ eu vos temo e em vós espero.

— No Senhor ponho a minha esperança,/ espero em sua palavra./ A minh’alma espera no Senhor/ mais que o vigia pela aurora.

— Espere Israel pelo Senhor,/ mais que o vigia pela aurora!/ Pois no Senhor se encontra toda graça/ e copiosa redenção.

— Ele vem libertar a Israel/ de toda a sua culpa.

Segunda Leitura (Rm 8,8-11)

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos:

Irmãos: 8Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. 9Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 10Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. 11E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós.

Anúncio do Evangelho (Jo 11,1-45 – Forma breve: Jo 11,3-7.17.20-27.33b-45)

Naquele tempo, 1havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. 2Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. [3As irmãs mandaram então dizer a Jesus: “Senhor, aquele que amas está doente”.

4Ouvindo isto, Jesus disse: “Esta doença não leva à morte; ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela”. 5Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. 6Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. 7Então, disse aos discípulos: “Vamos de novo à Judeia”.]

8Os discípulos disseram-lhe: “Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá?” 9Jesus respondeu: “O dia não tem doze horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. 10Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz”. 11Depois acrescentou: “O nosso amigo Lázaro, dorme. Mas eu vou acordá-lo”. 12Os discípulos disseram: “Senhor, se ele dorme, vai ficar bom”. 13Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. 14Então Jesus disse abertamente: “Lázaro está morto. 15Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele”. 16Então Tomé, cujo nome significa Gêmeo, disse aos companheiros: “Vamos nós também para morrermos com ele”. [17Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias.] 18Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. 19Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão.

[20Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. 21Então Marta disse a Jesus: “Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. 22Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá”. 23Respondeu-lhe Jesus: “Teu irmão ressuscitará”. 24Disse Marta: “Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia”. 25Então Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. 26E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto?”

27Respondeu ela: “Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo”.] 28Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã, Maria, dizendo baixinho: “O Mestre está aí e te chama”. 29Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. 30Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. 31Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. 32Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: “Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido”. 33Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, [(Jesus) ficou profundamente comovido 34e perguntou: “Onde o colocastes?” Responderam: “Vem ver, Senhor”. 35E Jesus chorou. 36Então os judeus disseram: “Vede como ele o amava!”

37Alguns deles, porém, diziam: “Este, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse?” 38De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. 39Disse Jesus: “Tirai a pedra!” Marta, a irmã do morto, interveio: “Senhor, já cheira mal. Está morto há quatro dias”. 40Jesus lhe respondeu: “Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?”

41Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: “Pai, eu te dou graças porque me ouviste. 42Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste”. 43Tendo dito isso, exclamou com voz forte: “Lázaro, vem para fora!” 44O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: “Desatai-o e deixai-o caminhar!” 45Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele.]

Herdamos a vida eterna que Jesus conquistou com Seu sangue

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais” (João 11,25-26).

Hoje, podemos proclamar este domingo como o domingo da vida, aliás, a cada domingo a vida plena do Senhor está em nós. Mas, sendo o quinto domingo da Quaresma, estamos contemplando a ressurreição de Lázaro, que vem antes da Ressurreição de Jesus para nos mostrar que: Aquele que é o Ressuscitado é quem nos ressuscita, para nos dizer que Aquele que vai experimentar a morte, vai recuperar a vida para nos dar a vida.

Lázaro, o grande amigo de Jesus, morreu; e o Senhor foi à casa dele, sentiu as dores das suas irmãs porque era também a dor d’Ele. Lázaro era seu amigo, mas Ele vem, acima de tudo, para dizer a todos aqueles que sofrem e choram com a dor da morte que Ele é a vida e a ressurreição, e todo aquele que n’Ele crê, jamais verá a morte.

A morte não existe para quem crê em Deus, a morte é o preço da vida sem Deus, porque n’Ele só há vida, não espaço para a morte porque a morte não tem poder sobre aqueles que estão sobre o julgo d’Ele.

Deus trouxe Lázaro para essa vida, Ele reavivou Lázaro para que voltasse a esse mundo, mas, depois, ele novamente morreu e agora vive na eternidade junto a Deus, como todos os que morreram n’Ele. Todos os santos, todos os homens e mulheres de todas as épocas vivem a vida plena em Deus porque creram na vida e receberam a luz eterna da ressurreição de Jesus.

Somos herdeiros da vida eterna que Ele conquistou com o preço do Seu próprio sangue.

Celebremos e acolhamos a vida, permitamos que a vida plena de Deus esteja em nós. Celebremos o Cristo vivo e ressuscitado que, daqui a pouco, vamos celebrar a Sua Páscoa. A Páscoa d’Ele brilha enquanto caminhamos na nossa Via-Sacra humana.

Enquanto estamos caminhando, carregando a nossa cruz de cada dia, jamais percamos a perspectiva da eternidade, jamais acreditemos que a morte tem a palavra final, jamais coloquemos no desespero e na descrença o sentido da nossa vida.

Coloquemos em Jesus a razão do nosso viver e o pleno sentido do nosso existir. Algumas pessoas sofrem demais quando pensam na morte, parece que caem num abismo existencial: “O que vai ser depois?”. Não vai ter depois, a vida é agora, e a vida eterna chegou para nós agora.

Quando a vida de Jesus entra em nós não morremos, somos plenificados com a morte. É, por isso, que cremos n’Ele, a vida d’Ele está em nós e somos herdeiros da vida eterna que Ele conquistou com o preço do Seu próprio sangue, da Sua própria vida doada para que tivéssemos vida em abundância.

Deus abençoe você!

