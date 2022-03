Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 29/03/2022

Primeira Leitura (Ez 47,1-9.12)

Leitura da Profecia de Ezequiel.

Naqueles dias, 1 o anjo fez-me voltar até a entrada do Templo e eis que saia água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o Templo estava voltado para o oriente; a água corria do lado direito do Templo, a sul do altar. 2Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até à porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. 3Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu quinhentos metros e fez-me atravessar a água: ela chegava-me aos tornozelos. 4Mediu outros quinhentos metros e fez-me atravessar a água: ela chegava-me aos joelhos. 5Mediu mais quinhentos metros e me fez-me atravessar a água: ela chegava-me à cintura. Mediu mais quinhentos metros, e era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas haviam crescido tanto, que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. 6Ele me disse: 'Viste, filho do homem?' Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. 7Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. 8Então ele me disse: 'Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. 9Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde; e haverá vida onde chegar o rio. 12Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas; suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão: cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio'.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 45)

— Conosco está o Senhor do Universo! O nosso refúgio é o Deus de Jacó.

— O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia; assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares.

— Os braços de um rio vêm trazer alegria à Cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio! Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la.

— Conosco está o Senhor do universo! O nosso refúgio é o Deus de Jacó! Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo.

Evangelho (Jo 5, 1-16)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

1Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. 2Existe em Jerusalém, perto da porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. 3Muitos doentes ficavam ali deitados - cegos, coxos e paralíticos -, esperando que a água se movesse. 4De fato, uma anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. 5Aí se encontrava um homem, que estava doente havia trinta e oito anos. 6Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: 'Queres ficar curado?' 7O doente respondeu: 'Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente'. 8Jesus disse: 'Levanta-te, pega na tua cama e anda.' 9No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. 10Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: 'É sábado! Não te é permitido carregar tua cama.' 11Ele respondeu-lhes: 'Aquele que me curou disse: 'Pega tua cama e anda'.' 12Então lhe perguntaram: 'Quem é que te disse: 'Pega tua cama e anda?' 13O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. 14Mais tarde, Jesus encontrou o homem no Templo e lhe disse: 'Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior'. 15Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. 16Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

O seu sofrimento atrai a compaixão de Jesus

“Naquele tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados – cegos, coxos e paralíticos . Aí se encontrava um homem, que estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: ‘Queres ficar curado?’ O doente respondeu: ‘Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente’. Jesus disse: ‘Levanta-te, pega a tua cama e anda’” (João 5,1-3.5-8).

Jesus gosta dos lugares onde existe a dor humana, Ele tem preferência por lugares onde existe o sofrimento. O sofrimento atrai a compaixão e a misericórdia de Jesus, isso diz muito para nós. Se você está passando por um sofrimento, se está passando por uma situação de dor, seja ela física, emocional, psicológica, Jesus está muito perto de você porque Ele era atraído sempre pelo sofrimento humano, muito diferente de nós que, às vezes, mantemos à distância de segurança, da indiferença em relação aos problemas das pessoas, ao sofrimento das pessoas, e isso o nosso coração precisa tanto se converter. O Senhor se aproxima de quem O invoca, de quem se encontra no meio do sofrimento e da tribulação.

O personagem de hoje está diante, à beira da piscina, esse lugar de graça, onde acontecia um fenômeno muito particular: o anjo do Senhor agitava aquela água e o primeiro que entrasse era agraciado. Era uma espécie de uma loteria, uma “Mega-Sena”, porque era uma única pessoa privilegiada. Agora, podemos mergulhar a nossa vida em Jesus.

Jesus é essa piscina em que o Espírito agita essa água constantemente e podemos mergulhar todos os dias n’Ele, a todo momento da nossa vida; e também receber d’Ele as Suas graças.

Aparece esse homem que há 38 anos estava sofrendo de uma enfermidade. Trinta e oito anos na Palavra de Deus é quase uma geração — 40 anos era uma geração. Veja, esse homem passou praticamente a sua vida inteira experimentando o sofrimento. Uma coisa aqui é interessante: parece que esse homem já havia se identificado com a sua doença. Esse homem já havia, de tal modo, se identificado com a sua doença que foi necessário Jesus fazer uma pergunta. Pare e pense um pouco, alguém sofrendo há 38 anos de uma enfermidade, será que não queria ser curado? É óbvio que essa pessoa queria a cura, mas por que Jesus faz essa pergunta? “Queres ficar curado?”.

Porque aquele homem já havia sepultado dentro dele o desejo da vida, aquele homem já estava morto em vida porque ele estava imóvel, estava parado na sua enfermidade. E Jesus precisava tocar de novo no desejo daquele homem de viver, Ele precisava ir dentro. Não era só a cura física que aquele homem precisava, mas Jesus precisava curar o interior daquele homem, precisava curar o desejo de vida no coração daquele homem, tanto que ele diz: “Senhor, ninguém me ajuda. Quando a água é agitada, chego sempre atrasado”.

Uma pessoa que está sempre chegando atrasada na vida, que está sempre atrás, e aí Jesus reconhece que aquele homem precisava se mover aqui dentro. É essa cura que Jesus precisa fazer em nós, porque, muitas vezes, nós nos fixamos — com todo respeito — nos fixamos nas curas físicas e nos esquecemos da cura mais importante, que é a cura do coração. Aqui dentro não pode ficar nada paralisado!

Por isso, Jesus diz: “Levanta-te, pega a tua cama e anda”. Alguém que escutou por 38 anos: “Alguém já entrou na piscina”, “Já acabou a graça”, “Já terminou”, agora escuta: “Pega a tua cama e anda, vai para tua casa”, é a salvação que chega na vida desse homem, é a voz de Cristo que chega também na minha vida e na sua vida, dizendo: “Levanta-te, pega a tua cama e anda”.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.