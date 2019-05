Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 29/04/2019

Primeira Leitura (At 4,23-31)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 23logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. 24Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: “Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. 25Por meio do Espírito Santo, disseste através do teu servo Davi, nosso pai: ‘Por que se enfureceram as nações, e os povos imaginaram coisas vãs? 26Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias’. 27Foi assim que aconteceu nesta cidade: Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, 28a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse.

29Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. 30Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus”. 31Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 2)

— Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor.

— Por que os povos agitados se revoltam? Por que tramam as nações projetos vãos? Por que os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu Ungido? “Vamos quebrar suas correntes”, dizem eles, “e lançar longe de nós o seu domínio!”

— Ri-se deles o que mora lá nos céus; zomba deles o Senhor onipotente. Ele, então, em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: “Fui eu mesmo que escolhi este meu Rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei!”

— O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus: “Tu és meu Filho, e eu hoje te gerei! Podes pedir-me, e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los, e quebrá-los como um vaso de argila!”

Evangelho (Jo 3,1-8)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

1Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, 2que foi ter com Jesus, de noite, e lhe disse: “Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele”.

3Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o Reino de Deus”. 4Nicodemos disse: “Como é que alguém pode nascer, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe?”

5Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no Reino de Deus. 6Quem nasce da carne é carne; quem nasce do Espírito é espírito. 7Não te admires por eu haver dito: Vós deveis nascer do alto. 8O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Jesus é a única verdade que liberta nossas vidas

"Se permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos; conhecerás a verdade e a verdade vos libertará" (Jo 8, 31-32).

Permanecer em Jesus é permanecer em Sua Palavra, ouvindo, esperando e praticando a Palavra de Jesus. Um bom discípulo é aquele que ouve seu professor; um bom filho é aquele que escuta seus pais; Um bom paciente é aquele que ouve seu médico. O bom doutor, o bom pai, aquele que realmente nos guia para a salvação é Jesus.

Sejamos guiados por Jesus, ouvindo a Sua Palavra, permanecendo Nele, porque podemos ficar com Ele por um tempo, ouvindo-O às vezes, mas isso não nos salva. O que nos salva é permanecer Nele sem deixá-lo, permanecemos em Sua Palavra sem abandonar.

Precisamos ouvir a Palavra de Jesus mesmo quando não estamos com ela em nossas mãos. Em todas as circunstâncias em que vivemos nesta vida, o quanto precisamos é dar atenção às palavras de Jesus, que é a palavra que salva, liberta e dá-nos sabedoria.

Se permanecermos na Palavra, seremos realmente discípulos de Jesus. Se permanecermos na Palavra, seremos maus discípulos ou não seremos Seus discípulos. Permanecendo Nele, sabemos a verdade. Qual é a verdade? Não é a verdade que acreditamos que a verdade não é a verdade que os outros nos ensinam.

É Jesus quem, verdadeiramente, nos salva e nos liberta

Há apenas uma verdade: para aquele que vem de Deus, que ilumina e liberta, a verdade que nos afasta das trevas do mal e nos coloca na presença do verdadeiro bem, que é Deus. Sejamos livres e salvos por Jesus, livres no verdadeiro e bom senso de libertação, não mais na escravidão de qualquer coisa, nem de ninguém, nem de qualquer casa ou situação.

Que beleza esta hora da graça que se chama Quaresma! Eu olho para todos nós, que nos propomos a viver penitências, renúncias e mortificações ... Que tudo isto seja a proclamação da nossa liberdade! Se fizemos todas as coisas, mas não ouvimos a Jesus, não seremos libertados. Voltamos a comer mais do que comemos, a fazer mais errado do que fizemos, porque somente aquele que nos liberta do mal é Jesus.

Que a Palavra Dele permaneça em nós e permaneçamos nEle, porque é Jesus que, verdadeiramente, nos salva e liberta,

Deus te abençoe!

Padre Roger Araújo - Padre da Comunidade New Song, jornalista e colaborador da New Song Page. Contato: padrerogercn@gmail.com - Facebook