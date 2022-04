Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 29/04/2022

Primeira Leitura (At 5,34-42)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Naqueles dias, 34um fariseu chamado Gamaliel, levantou-se no Sinédrio. Era mestre da Lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante.

35Depois disse: “Homens de Israel, vede bem o que estais para fazer contra esses homens. 36Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de quatrocentos homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou.

37Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. 38Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana será destruído. 39Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus!” E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel.

40Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. 41Os apóstolos saíram do Conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. 42E cada dia, no Templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 26)

— Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor.

— O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida; perante quem eu temerei?

— Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida; saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo.

— Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor!

Evangelho (Jo 6,1-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. 2Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. 3Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. 4Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus.

5Levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: “Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?” 6Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. 7Filipe respondeu: “Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um”.

8Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: 9“Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente?” 10Jesus disse: “Fazei sentar as pessoas”. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, cinco mil homens.

11Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. 12Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: “Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca!”

13Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. 14Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: “Este é verdadeiramente o Profeta, aquele que deve vir ao mundo”. 15Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Apresente a Jesus o seu pouco e Ele realizará um milagre na sua vida!

“Naquele tempo, Jesus disse a Filipe: ‘Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?’. Disse isso para pô-lo à prova, pois Ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: ‘Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um’. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: ‘Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente?’. Jesus disse: ‘Fazei sentar as pessoas’. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente, cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes” (João 6, 5b-11).

Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, temos o relato da multiplicação dos pães e dos peixes: o milagre que Jesus realizou. Partiremos do lugar: “Tiberíades”. Jesus está nesta cidade de Tiberíades, que representa o mundo pagão, poderíamos dizer que essa cidade representa o mundo sem Deus, mas diríamos que é um mundo que não quer Deus ou ainda não provou do amor d’Ele. Um mundo pagão é aquilo que está à nossa volta, mas também o que está dentro de nós, aquela parte de nós que ainda não acolheu e aderiu a Deus. É essa realidade dentro de nós, que ainda não acolheu a Jesus, que precisa ser alimentada e receber a graça da intervenção de Jesus.

Tenha coragem de apresentar o seu pouco para Jesus, porque Ele pode realizar um milagre; pode realizar uma grande graça

Certamente, à sua volta, existem muitas pessoas que ainda vivem em Tiberíades, que ainda vivem com esta necessidade de experimentar o Pão do céu; o Pão verdadeiro que alimenta a nossa alma. Quantas pessoas precisam experimentar isso! E é nesta ocasião, neste lugar, nesta situação que Jesus faz uma pergunta — e a pergunta que Jesus dirige a Filipe, na verdade, é uma pergunta dirigida a todos nós: “Como achar uma saída onde não parece ter saída? Como dar uma resposta, quando nós estamos mergulhados na dúvida? O que fazer?”. A força de uma situação que nos supera só em Jesus a resposta para ela pode ser encontrada. Só Jesus é a resposta nesses momentos nos quais as situações parecem ser maiores do que nós.

Filipe viu uma grande multidão: cinco mil homens. “Como dar pão para toda essa gente?”. Certamente, você já fez uma experiência assim: diante de um fato, de uma situação, você se espantou; e também se perguntou: “Como é que eu vou resolver isso?”; “Como é que eu vou sair dessa situação?”; Como é que eu vou dar uma resposta a essa situação?”. A realidade, muitas vezes, é desproporcional: o que que eu devo enfrentar e como eu estou por dentro? O que eu tenho de capacidade, de força, e o que se apresenta diante de mim?

Diante da situação que você pensou, você poderia dizer: “Agora, só um milagre, só uma intervenção divina; só Jesus pode me ajudar nesta causa”. Nós dizemos assim: “Só Jesus na causa’’. E é só Jesus quem pode me dar uma resposta diante desse fato. Só Jesus quem pode me Salvar. Esse é o momento em que requer de nós uma grande humildade de saber reconhecer o que que eu posso oferecer: “Eu tenho isso, Senhor”. Na verdade, os discípulos apontam para Jesus: “Tem aqui essa criança, esses pedaços de pães, esses peixes, mas o que é isso para tanta gente?”. Porém, é o pouco; pois não pense que o pouco não valha nada, porque, se o teu pouco é com Jesus Cristo, ele pode valer um milagre, pode mudar todas as coisas.

Hoje, tenha coragem de apresentar o seu pouco para Jesus, porque Ele pode realizar um milagre; pode realizar uma grande graça.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo.

Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.