Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 29/09/2020

Primeira Leitura (Dn 7,9-10.13-14)

Leitura da Profecia de Daniel.

9Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um Ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça, como lã pura; seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono, como fogo em brasa. 10Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele; serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono; foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. 13Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do Ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. 14Foram-lhe dados poder, glória e realeza e todos os povos, nações e línguas o serviam: seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá.

— Palavra do Senhor.

— Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 137)

— Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor!

— Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios! Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo vou prostrar-me.

— Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes; naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma.

— Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: “como a glória do Senhor é grandiosa!”

Evangelho (Jo 1,47-51)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 47Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: “Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade”. 48Natanael perguntou: “De onde me conheces?” Jesus respondeu: “Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi”. 49Natanael respondeu: “Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel”. 50Jesus disse: “Tu crês porque te disse: ‘Eu te vi debaixo da figueira?’ Coisas maiores que esta verás!” 51E Jesus continuou: “Em verdade, em verdade eu vos digo: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Os anjos de Deus comunicam o amor d'Ele por nós

“Em verdade, em verdade eu vos digo: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem” (João 1,51).

Hoje, temos a graça de celebrar os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Estamos contemplando a presença angelical dos anjos, dos arcanjos de Deus no meio de nós. A primeira coisa importante de dizer é que não podemos perder a visão do sobrenatural. Acostumamo-nos com as coisas do mundo, com as realidades humanas que nos entretemos com as coisas humanas e nos esquecemos ou deixamos em segundo plano a realidade espiritual tão presente e tão real no meio de nós. É aquilo que os olhos não conseguem ver, as realidades invisíveis que estão no meio de nós.

Por mais que façam figuras e imagens dos arcanjos, eles não têm aparências humanas, eles são realidades espirituais. Quando eu preciso conversar com meu anjo da guarda, quando eu preciso invocar os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, não preciso ter a imagem deles perto de mim. É claro que, onde os tiver, nos ajudará a lembrar e recordar, mas eles são realidades espirituais maravilhosas, são criaturas criadas por Deus, para a glória d’Ele primeiro.

Não se esqueça disto: os anjos estão para glorificar a Deus; e a função deles é a glória de Deus, mas todo anjo é mensageiro, é presença de Deus. Todo anjo é aquele que traz Deus para o meio de nós, e é isso que faz no meio de nós os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael.

Deus está no meio de nós e os Seus anjos estão a serviço da comunicação do Seu amor por nós

O maior deles, ou o mais conhecido, o mais citado pelas Sagradas Escrituras é, justamente, aquele que nos defende contra as incidias e maldades do maligno: Miguel. Para nos dizer que ninguém é como Deus, ninguém é maior do que Ele. Estou vendo pessoas tendo medo do demônio, falando mais dele, o exaltando, mas não precisamos.

Miguel Arcanjo pisa na cabeça da serpente, ele pisa na cabeça do maligno e com sua espada desembainhada (no sentido figurativo da palavra) está dizendo: o demônio não tem poder sobre nós. Quando você sentir o poder do mal, invoque, por favor, a São Miguel Arcanjo, ele é Deus no meio de nós combatendo o poder do mal.

No meio do mundo em que vivemos há muitas doenças e enfermidades. Olhemos as pandemias, não é só a do coronavírus, mas tantas outras endemias, realidades e enfermidades do corpo, da alma e do espírito.

A saúde de Deus se chama Rafael, é o anjo da cura divina. Invoquemos São Rafael, invoquemos a presença da cura, da medicina divina no meio de nós. Deus nos quer curados e restaurados porque, na eternidade, seremos plenos, e São Rafael é aquele que nos dá a luz da cura divina.

A maior das tragédias humanas é a comunicação, não sabemos nos comunicar uns com os outros e não deixamos que a comunicação da graça de Deus esteja em nós. E, por isso, há tantos atropelos, desentendimentos, ofensas e desavenças.

A comunicação divina se chama Gabriel, invoquemos o arcanjo Gabriel para que Deus nos comunique a Sua graça e para que sejamos comunicadores da graça de Deus com o auxílio dessa presença amorosa de Deus, que é o arcanjo Gabriel.

Deus está no meio de nós e os Seus anjos estão a serviço da Sua glória, da comunicação da graça e do amor d’Ele por nós.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook

Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael

Com alegria, comemoramos a festa de três Arcanjos neste dia: Miguel, Gabriel e Rafael. A Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, herdou do Antigo Testamento a devoção a estes amigos, protetores e intercessores que do Céu vêm em nosso socorro pois, como São Paulo, vivemos num constante bom combate. A palavra “Arcanjo” significa “Anjo principal”. E a palavra “Anjo”, por sua vez, significa “mensageiro”.

São Miguel

O nome do Arcanjo Miguel possui um revelador significado em hebraico: “Quem como Deus”. Segundo a Bíblia, ele é um dos sete espíritos assistentes ao Trono do Altíssimo, portanto, um dos grandes príncipes do Céu e ministro de Deus. No Antigo Testamento o profeta Daniel chama São Miguel de príncipe protetor dos judeus, enquanto que, no Novo Testamento ele é o protetor dos filhos de Deus e de sua Igreja, já que até a segunda vinda do Senhor estaremos em luta espiritual contra os vencidos, que querem nos fazer perdedores também. “Houve então um combate no Céu: Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu, junto com seus anjos, mas não conseguiu vencer e não se encontrou mais lugar para eles no Céu”. (Apocalipse 12,7-8)

São Gabriel

O nome deste Arcanjo, citado duas vezes nas profecias de Daniel, significa “Força de Deus” ou “Deus é a minha proteção”. É muito conhecido devido a sua singular missão de mensageiro, uma vez que foi ele quem anunciou o nascimento de João Batista e, principalmente, anunciou o maior fato histórico: “No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré… O anjo veio à presença de Maria e disse-lhe: ‘Alegra-te, ó tu que tens o favor de Deus’…” a partir daí, São Lucas narra no primeiro capítulo do seu Evangelho como se deu a Encarnação.

São Rafael

Um dos sete espíritos que assistem ao Trono de Deus. Rafael aparece no Antigo Testamento no livro de Tobit. Este arcanjo de nome “Deus curou” ou “Medicina de Deus”, restituiu à vista do piedoso Tobit e nos demonstra que a sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é discreta, porém, amiga e importante. “Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael, em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus” (Tob 5,4).

São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós!