Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 30/03/2022

Primeira Leitura (Is 49,8-15)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.

8Isto diz o Senhor: “Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação; preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa; 9para dizer aos que estão presos: ‘Saí!’ e aos que estão nas trevas: ‘Mostrai-vos’. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem; 10não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d’água.

11Farei de todos os montes uma estrada e os meus caminhos serão nivelados. 12Eis que estão vindo de longe, uns chegam do Norte e do lado do mar, e outros, da terra de Sinim”.

13Louvai, ó céus, alegra-te, terra; montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. 14Disse Sião: “O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim!” 15Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém não me esquecerei de ti.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 144)

— Misericórdia e piedade é o Senhor.

— Misericórdia e piedade é o Senhor.

— Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura.

— O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou.

— É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente.

Evangelho (Jo 5,17-30)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 17Jesus respondeu aos judeus: “Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho”. 18Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se, assim, igual a Deus.

19Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: “Em verdade, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo; ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. 20O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados.

21Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. 22De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, 23para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou.

24Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. 25Em verdade, em verdade, eu vos digo: está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão.

26Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. 27Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do Homem. 28Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão: 29aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida; e aqueles que praticaram o mal, para a condenação.

30Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Viva plenamente a experiência de amor com o Pai

“Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: ‘Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho’. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se, assim, igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: ‘Em verdade, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo; ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz” (João 5,17-20).

Que belo esse texto da comunhão de Jesus com o Pai! Que beleza poder tocar nesta intimidade de Jesus com o Pai e, definitivamente, aprender também a ser íntimo d’Ele. O que esse tempo quaresmal quer fazer com cada um de nós é nos colocar nessa dinâmica de intimidade pela oração, pela caridade, pelo jejum, pelas práticas de piedade, obras de misericórdia que nós vivemos.

Vamos aprendendo do coração de Deus, vamos aprendendo do coração de Cristo essa intimidade. As obras de piedade precisam nos levar a essa intimidade com Deus. Não fazemos a caridade simplesmente para uma autossatisfação do nosso “eu”, para dizer que somos caridosos. Não! Fazemos caridade para nos tornar mais íntimos de Deus, para nos tornar mais parecidos com o Pai. E essa intimidade de Jesus com o Pai, vejam as palavras de Jesus: o Pai trabalha, eu também trabalho; o Pai faz, eu também faço; o Pai me ama e eu também O amo. Expressões que falam dessa intimidade de Jesus, mas que provocaram muita inveja e muita raiva no coração dos escribas e dos mestres da Lei.

Isso aqui não é de hoje, isso aqui não foi de dois mil anos atrás, isso aqui é desde Caim e Abel, aquela inveja de Caim em relação ao seu irmão Abel, porque Deus havia colocado os olhos na oferta de Abel. Essa inveja e essa raiva que nutre o coração desses homens não pode estar em nosso coração.

Jesus quer que todos nós entremos nessa dinâmica de intimidade com o amor do Pai

É o amor do Pai que nutria o coração de Jesus, e é o amor que precisa nutrir o nosso coração! O nosso coração não pode se alimentar de raiva, de inveja, de ciúme, de discórdia. Precisamos agir em comunhão com o Pai, tendo também no nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo.

Jesus afirmou: “O Pai trabalha sempre e eu também”. Veja, o amor operativo unia os dois, o Pai do Céu que se debruçava em amor pela humanidade, o Filho que assumiu a nossa condição humana se debruçava em amor pela humanidade. O que Jesus quer não é provocar inveja ou ciúmes nos nossos corações por causa da relação d’Ele com o Pai do Céu, mas Jesus quer que todos nós entremos nessa dinâmica de intimidade com o amor do Pai, quer que todos nós experimentemos.

Ele estava apenas nos ensinando que tudo o que nós fizermos, como agimos neste mundo, a forma como agimos precisa ter o Pai como ponto de apoio, é a nossa relação com o Pai do Céu que determina todas as nossas atitudes.

Hoje, o que você puder fazer para se tornar mais parecido com o coração de Cristo, faça! O que Deus suscitar no seu coração para que você realize, hoje, uma obra de caridade, um gesto de amor para com alguém, faça, compreendendo que, neste gesto, você se assemelha mais ao coração de Cristo, e você se torna mais íntimo do coração do Pai. Essa é a alegria da nossa vida: viver plenamente a experiência do amor do Pai.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.