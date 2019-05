Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 30/04/2019

Primeira Leitura (At 4,32-37)

Leitura dos Atos dos Apóstolos

32A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum.

33Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. 34Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro, 35e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um.

36José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, 37possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 92)

— Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor.

— Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor.

— Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor!

— Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis!

— Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor!

Evangelho (Jo 3,7b-15)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 7b“Vós deveis nascer do alto. 8O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito”.

9Nicodemos perguntou: “Como é que isso pode acontecer?” 10Respondeu-lhe Jesus: “Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? 11Em verdade, em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. 12Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? 13E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. 14Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, 15para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Permitamos que o nosso coração seja conduzido pelas coisas do Alto

“Vós deveis nascer do Alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito” (João 3,7b-8).

Essa é a maravilha que precisamos experimentar: nascer do Alto. O Alto desceu a nós para que possamos nascer de novo das coisas de Deus.

Eu sou muito grato à mamãe e ao papai que me deram a vida. Sou muito grato à minha mãe que me permitiu conhecer a Deus e as coisas d’Ele. Que bom que não conheci as coisas de Deus somente de forma superficial, pois eu procurei mergulhar nelas e as experimentar. Não foram os conhecimentos teológicos e doutrinais, o mergulho ao qual me refiro, é o mergulhar em Deus e nas coisas d’Ele.

O homem de Deus que sou (e que preciso ser a cada dia) não vem dos conhecimentos, vem do mergulhar a minha vida para ser um homem de Deus. É verdade que não sou o homem que preciso ser e estou na minha pobreza, na minha miséria convicto de que preciso, cada vez mais, nascer do Alto; cada vez mais, mergulhar a minha vida em Deus.

Para onde vou? De onde vim? Não temos respostas para essas questões… O Espírito me leva para onde Ele quer. Mas tenho uma certeza: eu vou parar sempre em Deus.

Não importa o que o Espírito faça em nós, que Ele possa nos sacudir, levantar, erguer, nos colocar embaixo, mas que estejamos mergulhados no Espírito, dirigidos e conduzidos pelo Espírito, esse é o anseio da nossa alma e do nosso coração.

Eu não posso desejar outra coisa para você além de que você cresça como pessoa humana, que seja um ser humano excelente e extraordinário. Porém, seja um homem e uma mulher de Deus, permita receber o sopro de Deus a cada dia da sua vida.

O que é o sopro do Espírito? É aquele sopro que leva para longe de nós o que não é de Deus; é o sopro sobre os nossos pensamentos para que tire de nós os pensamentos indignos, mundanos, pensamentos de morte, de vingança. O sopro de Deus sobre o nosso coração sopra para longe de nós todo ressentimento, toda mágoa, todo rancor, todo aquele azedume e coisas amargas que deixamos tantas vezes amargurados e amarguramos a vida uns dos outros.

Eu só posso desejar o sopro de Deus para que inspire, no nosso coração, bons pensamentos, bons sentimentos que inspire boas ações, fé, fidelidade. Só posso desejar o sopro de Deus para que cure toda a rebeldia da minh’alma e do meu coração, e inspire-me o santo temor a Deus. Eu só posso desejar que o sopro de Deus me conceda sabedoria, inteligência, mas não a sabedoria do mundo, e sim a sabedoria divina que conhece e direciona todas as coisas.

Senhor, eu só posso desejar, a cada dia, nascer de novo, nascer do Alto, nascer do Espírito. Ser conduzido e dirigido pelo Espírito é o anseio da minha alma. Que ser conduzido e dirigido pelo Espírito seja sempre o anseio da sua alma, que morra todas aquelas velhas brigas, convicções, disputas… E que nasça, a cada dia, um homem novo em nós, para renovarmos o mundo, as estruturas, a esperança e as convicções.

Nascer do Alto, nascer de Deus, nascer do Espírito é o anseio do meu coração.

Deus abençoe você!