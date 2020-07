Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 30/07/2020

Primeira Leitura (Jr 18,1-6)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

1Palavra dirigida a Jeremias, da parte do Senhor: 2“Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras”. 3Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno; 4quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. 5Fez-se em mim a palavra do Senhor: 6“Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 145)

— Feliz quem se apoia no Deus de Jacó!

— Feliz quem se apoia no Deus de Jacó!

— Bendize, minh’alma, ao Senhor! Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar!

— Não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Ao faltar-lhe o respiro ele volta para a terra de onde saiu; nesse dia seus planos perecem.

— É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó, e que põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe.

Evangelho (Mt 13,47-53)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 47“O Reino dos Céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. 48Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. 49Assim acontecerá no fim dos tempos: os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, 50e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí, haverá choro e ranger de dentes. 51Compreendestes tudo isso?” Eles responderam: “Sim”. 52Então Jesus acrescentou: “Assim, pois, todo mestre da Lei, que se torna discípulo do Reino dos Céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas”. 53Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

O Reino de Deus faz de nós peixes de boa qualidade

“Assim acontecerá no fim dos tempos: os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo” (Mateus 13,49-50).

Jesus está, hoje, dando-nos parábolas, mais uma vez, para nos explicar o Reino dos Céus. É claro que a primeira delas: uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todos os tipos, é para dizer que o Reino dos Céus é, justamente, essa rede que pega homens de todas as espécies e maneiras: pecador como eu, mal-humorado como aquele, um outro que tem uma vida machucada, um outro que já nasceu na Igreja, um outro que nunca quis saber de Deus… Ele não faz distinção de pessoas.

Deus não fica olhando e dizendo: “Só aquele peixe que é bom”. Ele não é seletivo como nós; pelo contrário, Deus é eletivo, é Aquele que elege todos para fazer parte do Seu Reino. Apenas é preciso que o peixe, mesmo que possa parecer um pouco estragado pelas circunstâncias da vida, deixe-se tratar por Deus.

Assim como estamos permitindo que Deus nos trate, que Ele cuide de nós, que nos ame e faça acontecer, é preciso que tenhamos a mesma compaixão para com todos. Que não julguemos, não condenemos, mas, pelo contrário, permitamos que a ação de Deus aconteça em nós.

O Reino de Deus é o lugar que trata de cada um de nós para que possamos ser peixes de boa qualidade

No final dos tempos, os anjos de Deus irão separar aquilo que é mau daquilo que é bom, o que é justo do que não é justo. O tempo da graça é esse, é tempo de nos convertermos. Pode parecer por fora, somente pelas escamas, que somos um peixe bom, mas não estamos vendo as coisas estragadas, injustas e malignas que estão em nós. Por isso, o Reino de Deus é aquele que acolhe a todos, mas é o lugar que trata de cada um de nós, para que possamos ser peixes de boa qualidade.

Se o Reino dos Céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, nós também temos que tirar as coisas novas para colocar para fora as virtudes, os valores e, ao mesmo tempo, repelir aquilo que é velho e não é de Deus, para que o que é d’Ele esteja acontecendo em nós.

Tire o que é velho e estragado, tire aquilo que não é a Palavra de Deus da nossa vida, para que possamos dar bons frutos de conversão.

Deus abençoe você!