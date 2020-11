Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 30/10/2020

Primeira Leitura (Fl 1,1-11)

Início da Carta de São Paulo aos Filipenses.

1Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os seus bispos e diáconos: 2graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 3Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. 4Sempre em todas as minhas orações rezo por vós, com alegria, 5por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do evangelho, desde o primeiro dia até agora. 6Tenho certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. 7É justo que eu pense assim a respeito de vós todos, pois a todos trago no coração, porque, tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho, participais na graça que me foi dada. 8Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. 9E isto eu peço a Deus: que o vosso amor cresça sempre mais, em todo o conhecimento e experiência, 10para discernirdes o que é o melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, 11cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 110)

— Grandiosas são as obras do Senhor!

— Grandiosas são as obras do Senhor!

— Eu agradeço a Deus de todo o coração junto com todos os seus justos reunidos! Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração!

— Que beleza e esplendor são os seus feitos! Sua justiça permanece eternamente! O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas.

— Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua Aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações.

Evangelho (Lc 14,1-6)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

1Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. 2Diante de Jesus, havia um hidrópico. 3Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da Lei e aos fariseus: “A Lei permite curar em dia de sábado, ou não?” 4Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. 5Depois lhes disse: “Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado?” 6E eles não foram capazes de responder a isso.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Que nossa religião nos encaminhe para a caridade

“Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da Lei e aos fariseus: ‘A Lei permite curar em dia de sábado, ou não?’ Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o” (Lucas 14,3-4).

Estava diante de Jesus um hidrópico, um homem que tinha a mão seca e era um dia de sábado. Jesus estava diante dos religiosos da Sua época, eles eram chefes dos fariseus. Existiam pessoas mais religiosas que os fariseus? Imagina os chefes!

A pessoa religiosa que ainda tem dúvida se é permitido praticar o amor ou não, praticar a misericórdia ou não, é porque a religião dessa pessoa está seca, está presa simplesmente nos dogmas, e não está tomada pela graça.

Cuidado para que a nossa religião não vire uma religião farisaica, para que não vivamos uma religião somente de leis e preceitos, com nenhum desmerecimento; pelo contrário, precisamos das leis, dos preceitos, mandamentos, ensinamentos, precisamos dos direitos, precisamos de uma religião que nos encaminhe para vivermos a verdade. No entanto, vira maldade quando vivemos uma religião que não nos encaminha para a caridade.

Que religião hipócrita e maldita que não coloca o ser humano no cuidado, no amor e na importância!

A pessoa se sente mais religiosa porque faz tantas orações, porque coloca o véu na cabeça, porque participa do movimento tal, porque comunga todos os dias… Mas olhamos para o nosso lado: quantos hidrópicos como esse, quantas pessoas morrendo e sofrendo, e eu achando que sou o mais merecedor, porque Deus está comigo, porque sou abençoado e os outros são coitados e desmerecedores!

O mundo sofre, porque não há quem cuide dele, as pessoas passam fome porque não há quem reparta o seu pão, as pessoas ficam doentes porque muitas têm o melhor tratamento do mundo, mas o outro tem um total descaso. Outros se acham proprietários de Deus, e outros são tratados como não merecedores, os desgraçados do mundo.

Que religião hipócrita e maldita que não coloca o ser humano no cuidado, no amor e na importância! Por isso, diante do silêncio dos religiosos de Sua época, os mais religiosos, Jesus pega esse homem pela mão e o cura, cuida dele e dá a ele o Seu amor, independentemente se a religião achava certo ou não.

Muitas vezes, quem está fazendo o bem, cuidando bem, quem está acolhendo quem está sofrendo, são pessoas que nem creem em Deus. Porque as pessoas religiosas estão discutindo religião, estão atacando os outros, sentindo-se mais importantes que os outros, estão a serviço de ideologias, de dogmatismos, e o mundo está sofrendo e padecendo. Onde estão os seguidores de Deus que não se voltam para cuidar dos mais sofredores deste mundo?

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook