Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 30/12/2020

Primeira Leitura (1Jo 2,12-17)

Leitura da Primeira Carta de São João.

12Eu vos escrevo, filhinhos: os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. 13Eu vos escrevo, pais: vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens: vós vencestes o maligno.

14Já vos escrevi, filhinhos: vós conheceis o Pai. Já vos escrevi, jovens: vós sois fortes, a Palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. 15Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. 16Porque tudo o que há no mundo – as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza – não vem do Pai, mas do mundo.

17Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 95)

— O céu se rejubile e exulte a terra!

— O céu se rejubile e exulte a terra!

— Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!

— Oferecei um sacrifício nos seus átrios, adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira, estremecei diante dele!

— Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça.

Evangelho (Lc 2,36-40)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 36havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada; quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido.

37Depois ficara viúva, e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do Templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. 38Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. 39Depois de cumprirem tudo, conforme a Lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. 40O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava com ele.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Levemos a vida com os olhos fixos no Senhor

“Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém” (Lucas 2,38).

No Templo, o Menino Jesus se encontra com Ana. Veja, uma viúva vivera sete anos com o marido, e nem sei como ela viveu, mas ela viveu em Deus. Depois que ficou viúva, o seu coração não esmoreceu, muito pelo contrário, ela voltou-se inteiramente para Ele e, dia e noite, servia a Deus com jejuns e orações. E quando Jesus chegou, os olhos dela contemplaram, seus braços puderam tocar na libertação, no Libertador que dela se aproximou, porque Ana tinha o coração voltado para o Senhor.

Na viuvez alguém pode pensar que é um tempo temeroso e desastroso, alguém pode viver tempos assim na vida, seja a viuvez, sejam tempos difíceis, alguma situação na vida que esteja passando como um tempo desesperador.

É preciso reconhecer Jesus no meio de nós, vivendo a vida que Ele nos deu

Não tire do Senhor o seu coração, não importa o tempo, o momento que esteja vivendo. Se está solteiro, casado, viúvo, separado, viva o tempo em que está na presença do Senhor, viva em Deus a sua vida. Não viva longe de Deus as situações todas que você passa.

Ana podia olhar para sua viuvez como um castigo, um abalo, uma perda do sentido da vida, se ela parasse no problema, se ela parasse no marido que morreu, mas ela parou no amor de Deus que a comoveu, que a transformou, a libertou, a renovou e, por isso, o seu coração vivia em profunda paz, por isso, ela, na idade avançada em que se encontrava, ainda tinha todo o espírito da jovialidade, porque o seu coração estava em Deus.

Não basta saber que Jesus nasceu, é preciso reconhecê-Lo no meio de nós, vivendo a vida que Ele nos deu, vivendo a vida n’Ele, levando a vida com os olhos fixos no Senhor, contemplando e celebrando a presença amorosa de Deus no meio de nós.

Há pessoas que param tanto nos seus problemas que a vida se torna um problema, há pessoas que saem dos seus problemas para olhar para Deus e encontram em Jesus luz para os seus problemas. Olhe para Jesus e deixe Ele ser a luz que conduz a cada dia os passos da sua vida.

Deus abençoe você!