Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 31/03/2022

Primeira Leitura (Êx 32,7-14)

Leitura do Livro do Êxodo.

Naqueles dias, 7o Senhor falou a Moisés: “Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. 8Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: ‘Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito!’”

9E o Senhor disse ainda a Moisés: “Vejo que este é um povo de cabeça dura. 10Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação”. 11Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: “Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? 12Não permitais, te peço, que os egípcios digam: ‘Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra’. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo.

13Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: ‘Tornarei os vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu; e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre”’. 14E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 105)

— Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo!

— Construíram um bezerro no Horeb e adoraram uma estátua de metal; eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno.

— Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito; no país de Cam fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas.

— Até pensava em acabar com sua raça, se não tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse.

Evangelho (Jo 5,31-47)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: 31“Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. 32Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro.

33Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. 34Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano. Mas falo assim para a vossa salvação. 35João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz.

36Mas eu tenho um testemunho maior que o de João; as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. 37E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, 38e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou.

39Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, 40mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna! 41Eu não recebo a glória que vem dos homens. 42Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. 43Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis.

44Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? 45Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa: Moisés, no qual colocais a vossa esperança. 46Se acre­ditásseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. 47Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras?”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Seja capaz de testemunhar o seu amor pelo Pai

“Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: ‘Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro’” (João 5,31-32).

A Palavra de Deus, nesse dia de hoje, finalizando esse mês de março, fala-nos do testemunho. O testemunho que o Pai dá sobre o próprio Filho, testemunho que o Filho dá a respeito do Pai.

Veja, o testemunho é a transmissão de uma verdade. Sabemos que: muitas pessoas testemunharam a graça de Deus, e isso chegou até nós, por isso, o testemunho tem estas duas dimensões: o meu testemunho de mim para alguém e o testemunho de alguém para mim. Foi o que Jesus fez. E o que Jesus nos testemunha? Qual foi o legado que Jesus deixou para nós? O que Jesus insistiu tanto? O que Jesus teve de fazer para dar a cada um de nós esse testemunho? Ele teve de dar a própria vida para nos lembrar que temos um Pai.

Este foi o testemunho que Jesus deixou para nós: existe um Pai que me ama, existe um Pai que me perdoa, existe um Pai que me acolhe, existe um Pai que está ao meu lado, que se debruça em amor constantemente sobre a minha vida. Esse é o testemunho de Jesus porque Ele mesmo recebeu isso.

Jesus, no seio da Santíssima Trindade, na união de amor do Pai e do Espírito Santo, recebeu esse testemunho de amor. Por isso, quando Ele se encarna, o coração de Cristo estava pleno desse testemunho de amor. O que Jesus fazia constantemente era apenas nos transmitir isso; transmitir que nós temos um Pai. E como eu disse: qual foi o preço desse testemunho? O processo que levou Jesus até para morte.

Só Deus pode ser testemunha do amor do Filho e só o Filho pode ser testemunha do amor do Pai

No Evangelho de hoje começa a narração do processo de Jesus até a Sua condenação no Alto da Cruz. O preço do testemunho de Jesus foi a Sua vida. Qual é o preço que você está disposto a pagar para testemunhar Jesus Cristo na sua vida? Pergunto: qual é o preço que você já está pagando por testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor? Que você tem um Pai do Céu que te ama? Qual é o preço que você tem pagado para poder testemunhar isso?

No Evangelho, Jesus fala de um outro, que é essa testemunha fiel que diz sobre Ele, Jesus fala desse outro. É a primeira vez que aparece, no Evangelho, Jesus chamando Deus assim: “Um outro dá testemunho de mim”, porque Jesus não faz nada sozinho, Ele apela para Deus, pois só Deus pode ser testemunha do amor do Filho; e só o Filho pode ser testemunha do amor do Pai.

Então, na nossa vida, também não podemos testemunhar sozinhos. Nunca! Existe o outro que dá testemunho de nós, existe o outro que é Cristo, que já deu testemunho a nosso respeito diante do Pai do Céu.

Pense você: diante do Pai do Céu, Jesus afirmou a sua existência, Jesus afirmou a sua vida; e também permitiu que você fosse amado pelo Pai do Céu porque Ele deu testemunho a nosso favor. Então, não meça esforços, não volte atrás, não deixe de testemunhar nas pequenas coisas da sua vida, não pense em grandes coisas, não pense numa perseguição, numa morte, mas pense agora nas pequeninas coisas do seu dia a dia, onde você pode testemunhar a verdade, a justiça, a retidão, uma vida digna, uma vida santa, testemunhando o nome de Jesus.

Que a graça de Deus nos encoraje a esse testemunho, porque nós temos um Pai que nos ama, nós temos Jesus que nos salvou.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira Sacerdote da Comunidade Canção Nova.