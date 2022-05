Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 31/05/2022

Primeira Leitura (Sf 3,14-18)

Leitura da Profecia de Sofonias.

14Canta de alegria, cidade de Sião; rejubila, povo de Israel! Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém! 15O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos; o rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. 16Naquele dia, se dirá a Jerusalém: “Não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo! 17O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva; ele exultará de alegria por ti, movido por amor; exultará por ti, entre louvores, 18como nos dias de festa. Afastarei de ti a desgraça, para que nunca mais te cause humilhação”.

— Palavra do Senhor.

Responsório (Is 12,2-6)

— O Santo de Israel é grande entre vós.

— Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação.

— E direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, invocai seu Santo nome, anunciai suas maravilhas, entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime.

— Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos, publicai em toda a terra suas grandes maravilhas! Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel!”

Evangelho (Lc 1,39-56)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

39Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judeia. 40Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 41Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.

42Com um grande grito exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre!” 43Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? 44Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. 45Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”.

46Maria disse: “A minha alma engrandece o Senhor, 47e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, 48porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, 49porque o Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, 50e sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o temem.

51Ele mostrou a força de seu braço: dispersou os soberbos de coração. 52Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. 53Encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. 54Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, 55conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre”. 56Maria ficou três meses com Isabel; depois voltou para casa.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Desenterre os talentos que você recebeu de Deus

“Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo” (Lucas 1,39-41).

Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos, hoje, com toda a Igreja, a Visitação de Nossa Senhora. Esse tema na vida da Virgem Maria, essa festa nos faz uma convocação, é a festa para que eu e você saíamos de nós mesmos, é uma festa justamente de partida; de partida de dentro de nós para colocar-nos na vontade de Deus.

É uma festa que nos desinstala porque nos recorda desse momento da vida da Virgem Maria, onde Ela recebe o anúncio do Anjo e, imediatamente, coloca-se a serviço. Precisamos também ser assim, colocar o dom que nós recebemos em ato, praticar, na verdade, aquilo que nós recebemos de Deus.

Maria não se acomoda, mas Ela começa a se adequar àquilo que recebeu. Ela acabou de receber o anúncio do Anjo de que seria a Mãe do Salvador; e Maria começa a ajustar a sua vida a esse evento, a esse fato. Isso também fala muito a cada um de nós.

Muitas vezes, recebemos os dons de Deus e os enterramos. Muitas vezes, os talentos que Deus nos deu estão enterrados dentro de nós, enterrados dentro de casa, enterrados dentro do nosso coração e não atuamos com o dom que recebemos de Deus.

Maria se coloca dentro da ação de Deus, Maria não se vê paralela à ação de Deus, mas Ela se vê na ação conjunta com Deus. Quando canta os louvores de Deus no Magnificat, Ela assume aquilo para sua vida. Porque, na verdade, Maria faz um compêndio da história da salvação. Quando Ela diz e recita o Magnificat, na verdade, Ela está se colocando dentro de todos os feitos de Deus na história da humanidade, na história da salvação.

Por isso, agora a vida de Maria e o projeto de Maria pertencem a um projeto muito maior do que aquele da aldeiazinha de Nazaré. O projeto se torna grande porque ele foi colocado dentro de Deus, esse projeto foi colocado dentro do projeto de Deus que é muito maior.

Nosso coração precisa se expandir, precisa passar por esse movimento. À medida do dom que nós recebemos, o coração precisa se expandir, porque, senão — como falei —, o fechamento pode sufocar o dom, a graça que nós recebemos.

Você pode receber um dom maravilhoso, um dom extraordinário, se você não deixar o seu coração se expandir para que esse dom esteja a serviço da Igreja, a serviço dos irmãos, de nada vale esse dom, de nada vale esse talento que Deus colocou nas suas mãos.

O texto diz que Maria partiu apressadamente; o advérbio usado aqui é justamente o remédio contra aquele mal do século que vivemos hoje, o mal da procrastinação, o mal de deixar para amanhã, deixar para depois, ir adiando as coisas e nunca nos colocar a serviço de Deus.

“Maria partiu apressadamente”, que esse seja o remédio para o seu coração, que esse seja o remédio para o nosso coração, para esse espírito de tartaruga que, muitas vezes, nos invade e não queremos servir a Deus, não queremos nos colocar a serviço do Senhor.

Hoje, é o dia favorável para sermos visitados por Deus e para também visitarmos alguém que foi colocado no nosso caminho hoje, para que levemos a esperança e a alegria de Deus para essa pessoa. Foi isso que a Virgem Maria fez com a sua prima Santa Isabel.

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.