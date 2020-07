Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 31/07/2020

Primeira Leitura (Jr 26,1-9)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

1No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi comunicada da parte do Senhor esta palavra, que dizia: 2“Assim fala o Senhor: Põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá, para adorar o Senhor no templo, todas as palavras que eu te mandei dizer. Não retires uma só palavra; 3talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. 4A eles então dirás: Isto diz o Senhor: Se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, 5a escutar as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para vossa orientação, e que vós não tendes escutado, 6farei desta casa uma segunda Silo e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra”.

7Os sacerdotes e profetas, e todo o povo presente ouviram Jeremias dizer estas palavras na casa do Senhor. 8Quando Jeremias acabou de dizer tudo e que o Senhor lhe ordenara falasse a todo o povo, prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: “Este homem tem que morrer! 9Por que dizes, em nome do Senhor, a profecia: ‘Esta casa será como Silo, e esta cidade será devastada e vazia de habitantes?’” Todo o povo juntou-se contra Jeremias na casa do Senhor.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 68)

— Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.

— Mais numerosos que os cabelos da cabeça, são aqueles que me odeiam sem motivo; meus inimigos são mais fortes do que eu; contra mim eles se voltam com mentiras! Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei?

— Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão; eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe.

— Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador; e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim!

— Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus! Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha!

Evangelho (Mt 13,54-58)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 54dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: “De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? 55Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? 56E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso?” 57E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: “Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família!” 58E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Seja profeta na sua casa

“Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família! E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé” (Mateus 13,57-58).

Foi na Sua própria casa – quando digo “casa” é, justamente, Seus próprios parentes – no meio deles, onde Ele foi criado em Nazaré, que Ele não foi acolhido, amado e aceito. Por isso Nazaré não pode testemunhar os milagres de Jesus, que é a Sua presença amorosa no meio deles.

Em Nazaré, Ele fez poucos milagres porque poucos foram os que, de fato, O acolheram. Quando Ele diz que um profeta não é estimado em Sua própria casa e em sua família, Ele está dizendo o que não deveria ser, mas o contrário que deveria ser.

Um profeta precisa ser profeta em casa, na família, e sabemos que temos dificuldade de sermos profetas em casa, e não podemos deixar de ser. Pai e mãe têm que serem profetas dentro da sua própria casa; e os filhos da mesma forma. A profecia e o Reino de Deus têm que acontecer dentro da nossa casa.

Sei que é mais fácil escutar os outros de fora, é mais fácil para você escutar o padre Roger ou outro padre que não vive ou mora com você. Obrigado por nos acolher, mas você precisa acolher aquele profeta que está dentro da sua casa.

Tenho que dizer a você: “Esposa, escute seu marido e seus filhos”. “Marido, escute a sua esposa e seus filhos e, enfim, se escutem mutuamente. Porque quando não há escuta, gera incompreensão, discussões, acusações e tantos outros males.

Não tenha medo de ser profeta entre os seus, ainda que você não seja, muitas vezes, recebido e compreendido

Quando a casa, a família, acolhe um ao outro, acolhe as fraquezas e debilidades (porque achamos que por causa das fraquezas, daquilo que fazemos, não vamos nos escutar, não vamos dar ouvido, pelo contrário), o coração experimenta os milagres de Deus quando sabemos acolher a fraqueza do outro, quando sabemos acolher aquilo que vem do outro.

Se queremos receber o Reino de Deus, a primeira coisa é saber acolher. Saiba acolher e colher os da sua própria casa, da sua própria família, e não tenha medo de ser profeta na sua casa. Não tenha medo de ser profeta entre os seus, ainda que você não seja, muitas vezes, recebido e compreendido.

A pessoa pega um carro ou outros meios e vai rezar em muitos lugares distantes. Faça isso, e precisamos fazer mais ainda, levar mais longe o possível o Reino dos Céus. Mas não fazemos isso em casa, não rezamos com os nossos, não pregamos para os nossos, não meditamos a Palavra de Deus entre nós; a casa não consegue se reunir nem para fazer uma oração durante a refeição, não consegue um orar pelos outros.

Há de se ver casais pregando a Palavra de Deus para todos os lados, mas o que menos se vê são casais rezando um pelo outro, rezando com o outro, um colocando a mão na cabeça do outro e levando a graça de Deus para o seu em primeiro lugar. Há de se ver você levando a Palavra para os filhos dos outros, mas leve também para os seus.

Seja profeta na sua casa, na sua família, e será o grande testemunho que você vai dar para tantas outras casas e famílias.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook