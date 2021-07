Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 31/07/2021

Primeira Leitura (Lv 25,1.8-17)

Leitura do Livro do Levítico.

1O Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: 8“Contarás sete semanas de anos, ou seja, sete vezes sete anos, o que dará quarenta e nove anos. 9Então farás soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês. No dia da Expiação fareis soar a trombeta por todo o país. 10Declarareis santo o quinquagésimo ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país: será para vós um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para a sua família. 11O quinquagésimo ano será para vós um ano de jubileu: não semeareis, nem colhereis o que a terra produzir espontaneamente, nem colhereis as uvas da vinha não podada; 12pois é um ano do jubileu, sagrado para vós, mas podereis comer o que produziram os campos não cultivados.

13Nesse ano de jubileu cada um poderá retornar à sua propriedade. 14Se venderes ao teu conterrâneo, ou dele comprares alguma coisa, que ninguém explore o seu irmão; 15de acordo com o número de anos decorridos após o jubileu, o teu conterrâneo fixará para ti o preço de compra, e de acordo com os anos de colheita, ele fixará o preço de venda. 16Quanto maior o número de anos que restarem após o jubileu, tanto maior será o preço da terra; quanto menor o número de anos, tanto menor será o seu preço, pois ele te vende de acordo com o número de colheitas. 17Não vos leseis uns aos outros entre irmãos, mas temei o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus”.

Responsório (SI 66)

— Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem.

— Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem.

— Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós! Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos.

— Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça; os povos governais com retidão, e guiais, em toda a terra, as nações.

— A terra produziu sua colheita: o Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem os confins de toda a terra.

Evangelho (Mt 14,1-12)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

1Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. 2Ele disse a seus servidores: “É João Batista, que ressuscitou dos mortos; e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele”.

3De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. 4Pois João tinha dito a Herodes: “Não te é permitido tê-la como esposa”. 5Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. 6Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes 7que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. 8Instigada pela mãe, ela disse: “Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista”. 9O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. 10E mandou cortar a cabeça de João, no cárcere. 11Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou para a sua mãe. 12Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus.

A verdade nos liberta e nos salva

“Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus” (Mateus 14,12).

A narrativa do Evangelho de hoje nos mostra a trágica morte de João. Mas a tragédia não foi para João, foi para aqueles que cometeram tamanha tragédia, foi para aqueles que não acolheram a palavra de João. Porque João Batista levou muitos para o caminho da salvação, ele foi o predecessor de Jesus, ele foi a liga da Lei antiga para a Lei nova, e o batismo e a pregação de João levou muitos a conversão.

A Palavra de Deus é para a nossa conversão, a Palavra de Deus é para nos dar direção para não perdermos a cabeça no mundo. E estamos perdendo a cabeça porque quem não se converte deixa a cabeça solta, ser levada pelos sentimentos e pelos pensamentos que o mundo coloca em nós.

Quantas vezes nos encontramos confusos e perdidos no meio deste mundo. E veja que os três que tramaram a morte de João Batista eram pessoas perdidas e confusas. Primeiro Herodes, ele gostava de João, mas queria se livrar dele, não fazia para o temor do povo, porque, para o povo, João era um profeta porque muitos deles tiveram suas vidas transformadas pela profecia e pela pregação dele. Herodes vivia uma vida errada, ele vivia com a mulher do seu irmão e, por isso, Herodíades tinha ódio de João no seu coração, ela não suportava a verdade que ele pregava.

É preciso converter a cabeça para sairmos das mentiras do mundo em que estamos, porque só a verdade liberta e salva

João não vivia jogando na sua cara, é que a palavra por si mesma já diz; e quando não queremos ouvir a verdade, porque a verdade dói (como ouvimos popularmente falar), mas mais do que doer, a verdade transforma, a verdade remove a mentira e nos tira da ilusão. Quando não quero tirar meu coração da ilusão, quando não quero sair da mentira e da hipocrisia vou perdendo a cabeça, a direção e o coração.

Herodíades foi nessa direção errada, aproveitou-se do aniversário de Herodes e colocou a sua filha que dançou para Herodes e agradou muito ele, e tudo que ela pediu com sua filha foi a cabeça de João Batista. Aquele que tentou mostrar-lhe a verdade, e quando não queremos aprender com a verdade, preferirmos eliminá-la, tirá-la da nossa frente para seguir os caminhos da mentira.

João foi o profeta da conversão. É preciso converter a cabeça e o coração para sairmos das mentiras e das ilusões do mundo em que estamos, porque só a verdade liberta e salva, mas a verdade a respeito de nós que, muitas vezes, ignoramos, não queremos conhecer e deixamos de lado para viver na ilusão.

Deus abençoe você!

