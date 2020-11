Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 31/10/2020

Primeira Leitura (Fl 1,18b-26)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.

Irmãos, 18bde qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. E eu me alegro com isso, e sempre me alegrarei. 19Pois eu sei que isso resultará na minha salvação graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. 20Segundo a minha viva expectativa e a minha esperança, não terei de corar de vergonha. Se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. 21Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. 23Sinto-me atraído para os dois lados: tenho o desejo de partir, para estar com Cristo – o que para mim seria de longe o melhor – 24mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. 25Por isso, sei com certeza que vou ficar e continuar com vós todos, para que possais progredir e alegrar-vos na fé. 26Assim, com a minha volta para junto de vós, vai aumentar ainda a razão de vos gloriardes em Cristo Jesus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 41)

— Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo!

— Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo!

— Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minh’alma por vós, ó meu Deus!

— Minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus?

— Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa.

Evangelho (Lc 14,1.7-11)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

1Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. 7Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola: 8“Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, 9e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: ‘Dá o lugar a ele’. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. 10Mas, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: ‘Amigo, vem mais para cima’. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. 11Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Busque aquele lugar que ninguém busca

“Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu” (Lucas 14,8).

Imagina que coisa chata: você é convidado para um banquete, para um casamento, e há pessoas que já gostam logo do primeiro lugar, vão logo sentando-se à frente… Mas, muitas vezes, alguém vai ter que cometer a indelicadeza de dizer: “Olha, sente ali do lado”.

Temos que aprender a ser mais servidores do que querermos ser servidos, temos que buscar, evangelicamente falando, sermos sem importância para termos aquela importância única diante do coração de Deus. Por isso, cuidado com essa mentalidade humana e mundana de buscar sempre o primeiro lugar, de buscar sempre ser o mais importante, o mais valorizado e lembrado.

Ensine aos seus filhos que o lugar mais importante não é primeiro, é o último, é aquele que serve. Quando você vai à casa de alguém, não vá logo se juntar à mesa e dizer: “Eu vou ocupar esse lugar”; vá ajudar, vá servir e, se sobrar um lugar, sente-se no lugar que sobrou. Se não sobrar lugar, não tem importância, porque o lugar que você tem no coração de Deus esse ninguém vai tirar.

Sirva aquele lugar que ninguém serve, dê a sua vida onde ninguém quer ter vida

Para o mundo, tem importância eu estar junto com tal pessoa, aparecer na foto com esse ou aquele. Parece que isso vai me valorizar mais. Para as pessoas, têm importância eu conseguir tirar fotos ao lado da pessoa famosa, sentar-me ao lado desse e daquele. Que visão mundana, que visão de quem ainda vive as imaturidades da soberba do coração!

Não vemos as pessoas dando importância ou cuidar de quem não é lembrado, de quem não teve o que comer no dia de hoje, de quem passa por aflições, fome e necessidades. As suas fotos nas redes sociais, quando vai em locais bonitos, quando tem restaurantes chiques para mostrar, comidas gostosas para mostrar… Você já está se fartando, e Deus não tem nada para lhe saciar mais, você já saciou-se dos cultos humanos.

Busque aquele lugar que ninguém busca, sirva aquele lugar que ninguém serve, dê a sua vida onde ninguém quer ter vida. Busque evangelicamente o lugar que ninguém busca, é nesse lugar que Deus está, este lugar ninguém vai roubar de você. Seu coração vai ter paz, você vai se livrar das aflições, dos tormentos e competições deste mundo. É ali o seu lugar, o seu oásis, é ali que Deus habita!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook