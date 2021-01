Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 31/12/2020

Primeira Leitura (1Jo 2,18-21)

Leitura da Primeira Carta de São João.

18Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o Anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. 19Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. 20Vós já recebestes a unção do Santo, e todos tendes conhecimento. 21Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 95)

— O céu se rejubile e exulte a terra!

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei seu santo nome! Dia após dia anunciai sua salvação.

— O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas; os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas.

— Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade.

Evangelho (Jo 1,1-18)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

1No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus; e a Palavra era Deus. 2No princípio, estava ela com Deus. 3Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. 4Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la.

6Surgiu um homem enviado por Deus; seu nome era João. 7Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. 8Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz: 9daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano.

10A Palavra estava no mundo – e o mundo foi feito por meio dela – mas o mundo não quis conhecê-la. 11Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. 12Mas, a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, 13pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo.

14E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. 15Dele, João dá testemunho, clamando: “Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim”. 16De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. 17Pois por meio de Moisés foi dada a Lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. 18A Deus, ninguém jamais viu. Mas o Unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Celebremos a vida que Deus nos deu

“Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas, a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome” (João 1,11-12).

A Palavra está nos dizendo que a Palavra de Deus, o Verbo de Deus veio para os Seus e eles não O receberam, mas quem O recebeu, Jesus deu a graça de se tornar filho de Deus.

Você recebeu. Você está recebendo a vida. Você está acolhendo a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você está colocando em Jesus a sua esperança, a sua confiança e vivendo nesta vida como um filho de Deus. Por isso, não tire de Jesus o seu olhar e a razão de viver.

Estamos chegando ao último dia deste ano do Senhor de 2020. Foi um ano que se passou com tantos desafios, luzes, sombras; um ano de perdas que agitou a humanidade e, ao mesmo tempo, a cada um de nós. Um ano que nos desafiou como outros anos da vida. Vivemos perspectivas, passamos por frustrações, decepções, mas, ao mesmo tempo, nunca nos faltou a luz e a graça de Deus, a não ser que você tenha tirado o seu olhar e o seu coração de Deus.

O que celebramos hoje não é um simples brindar do novo ano que chega, o que celebramos é a vida que Deus nos deu

O que passou, passou, e o importante hoje é assumir a direção de Deus na minha vida. Sei que o coração vive outras expectativas para celebrar a passagem do ano, que não seja uma passagem, mas seja Deus permanecendo no meio de nós. Que a nossa vida assuma a direção de Deus, que a nossa vida assuma ser iluminada e guiada sempre mais por Deus.

O que celebramos hoje não são os fogos de artifício, as luzes artificiais que estarão brilhando. O que celebramos hoje não é um simples brindar do novo ano que chega, o que celebramos é a vida que Deus nos deu. Vivamos intensamente cada dia da nossa vida, façamos um bom exame de consciência para revermos, refletirmos e para direcionarmos a própria vida.

Não seja apenas aquela pessoa que viveu apenas dizendo: “Foi um ano difícil”. Reveja como você se posicionou, como se colocou e assuma ter um coração novo, posturas novas para que a vida seja sempre nova, porque Deus é sempre a Boa Nova no meio de nós, por meio do Seu Filho Nosso Senhor e Salvador.

Que Deus lhe conceda uma passagem de ano muito abençoada!

Deus abençoe você!