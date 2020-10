Bíblia Sagrada - Liturgia do dia10/10/2020

Primeira Leitura (Gl 3,22-29)

Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.

Irmãos, 22a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. 23Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados, como prisioneiros, sob o jugo da Lei. Éramos guardados para o regime da fé, que estava para ser revelado. 24Assim, a Lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. 25Mas, uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse pedagogo. 26Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. 27Vós todos que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo. 28O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. 29Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa.

Salmo Responsorial (Sl 104)

— Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas! Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus!

— Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face! Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios!

— Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra.

Evangelho (Lc 11,27-28)

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

Naquele tempo, 27enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: “Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram”. 28Jesus respondeu: “Muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática”.

Ouçamos e coloquemos em prática a Palavra de Deus

“Jesus respondeu: ‘Muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática’” (Lucas 11,28).

Aquilo que a mulher está exaltando: “Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram”, não posso afirmar outra coisa a não ser: ‘Feliz, de fato, é o ventre de Maria, os seios de Maria que amamentaram Jesus, que receberam e cuidaram d’Ele”.

Quando contemplo a Virgem Maria, digo: “Que bênção! Que graça! Que bem-aventurada é essa Mulher!”. Como digo da minha mãe: “Que alegria, mamãe! Você foi o ventre que me trouxe. Seus seios que me amamentaram!”. Não posso deixar de reconhecer jamais a grandeza, a felicidade em reconhecer a mãe que me gerou e me amamentou.

Jesus não tira essa felicidade, pelo contrário, Ele a exalta e a coloca no sentido mais pleno: “A felicidade maior daquela que me trouxe, daquela que me gerou e me amamentou, foi ter ouvido a minha Palavra e a ter colocado em prática, por isso, Ela é plenamente feliz”.

Por isso, te digo: o que torna a vida humana feliz não é a nossa ligação física. É uma felicidade para uma mãe gerar um filho, é uma graça para um pai ser um pai, é uma graça você realizar o que realiza, fazer parte da Igreja e do povo de Deus, isso é graça, mas não é a graça maior.

Como precisamos nos desdobrar na prática da Palavra!

A graça maior que dá vida plena a nós, primeiro é ouvir a Palavra de Deus. Jesus vai recordar que muitos desejaram ouvir essa Palavra e não puderam ouvir; como muitos hoje desejam ouvir, mas não têm a oportunidade de ouvir como estamos ouvindo.

Vamos ouvir! Quando digo “ouvir” é voltar os ouvidos inteiramente para que a Palavra de Deus penetre em nós, esteja em nós e se cumpra em nós. Não encontre um tempo mais abençoado no seu dia do que aquele momento que você se recolhe para acolher o amor de Deus em você. Por isso, se recolha no canto que puder e que tiver condições para meditar a Palavra.

Uma vez meditando, ouvindo e deixando Deus falar ao seu coração, por meio da Sua Palavra, pratique a Palavra. Porque muitos ouvem, pregam, anunciam a Palavra, mas não a praticam. É uma tentação para a vida de cada um de nós. Como precisamos nos desdobrar na prática da Palavra!

Não podemos ouvir Deus falar de humildade e não nos esforçarmos, não trabalharmos para sermos uma pessoa humilde; não posso ver a Palavra de Deus falando sobre o amor, e dizer: “O amor é lindo. É a coisa mais perfeita”. Mas onde está o amor desdobrado nos meus atos, nas atitudes, naquilo que realizo?

Não basta ouvir a Palavra. É necessário ouvir, esse é o primeiro passo; a primeira felicidade é de quem ouve, mas a felicidade plena é de quem pratica o que ouve.

Deus abençoe você!

