Bíblia Sagrada - Liturgia do dia19/02/2022

Primeira Leitura (Tg 3,1-10)

Leitura da Carta de São Tiago.

1Meus irmãos, não haja muitos que queiram ser mestres! Sabeis que nós, os mestres, estamos sujeitos a julgamento mais severo, 2pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. 3Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos dirigir o seu corpo todo.

4Reparai também nos navios: por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. 5Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia! 6Ora, também a língua é um fogo! É o universo da malícia! Fazendo parte dos nossos membros, a língua contamina o corpo todo e, atiçada como está pelo inferno, põe em chamas o ciclo de nossa existência!

7Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pela espécie humana. 8Mas a língua, nenhum homem consegue domá-la: ela é um mal que não desiste, e está cheia de veneno mortífero. 9Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. 10Da mesma boca saem bênção e maldição! Ora, meus irmãos, não convém que seja assim.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 11)

— Com certeza, ó Senhor, nos guardareis!

— Com certeza, ó Senhor, nos guardareis!

— Senhor, salvai-nos!/ Já não há um homem bom!/ Não há mais fidelidade em meio aos homens!/ Cada um só diz mentiras a seu próximo,/ com língua falsa e coração enganador.

— Senhor, calai todas as bocas mentirosas/ e a língua dos que falam com soberba,/ dos que dizem:/ “Nossa língua é nossa força!/ Nossos lábios são por nós!/ Quem nos domina?”

— As palavras do Senhor são verdadeiras,/ como a prata totalmente depurada,/ sete vezes depurada pelo fogo./ Vós, porém, ó Senhor Deus,/ nos guardareis para sempre,/ nos livrando desta raça!

Evangelho (Mc 9,2-13)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 2Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. 3Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar.

4Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. 5Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: “Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias”.

6Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. 7Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: “Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz!”

8E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. 9Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos.

10Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer “ressuscitar dos mortos”. 11Os três discípulos perguntaram a Jesus: “Por que os mestres da Lei dizem que antes deve vir Elias?” 12Jesus respondeu: “De fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado?

13Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Seu coração vive maravilhas quando está na presença de Deus

“Naquele tempo, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 'Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias'. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo” (Marcos 9,5-6).

“Mestre, é belo estar aqui”, a tradução não é apenas “bom”: “é bom estar aqui”, mas a tradução original é: “belo”. Porque o belo quer dizer que aos olhos também dá prazer estar na presença de Deus, não é só bom, é belo! Fomos criados para a beleza, para a contemplação de Deus.

Pouco esse gesto de contemplar os eventos de Deus na nossa vida. Muitas vezes, nós pensamos das emoções, que muitas vezes nós sentimos. Multiplicamos como, queremos cada vez mais e mais, assimilamos muito pouco de Deus, contemplamos muito pouco o que Deus faz na nossa vida. É uma atenção que precisamos dar a nossa experiência de espiritualidade e de fé porque o mundo corre muito, como experiências são muito numerosas. Num dia, numa jornada, você vive, com Deus, precisa aprender um pouco mais dessa dimensão da contemplação, deixe que os nossos olhos se fixem numa ação de Deus na nossa vida e que isso possa muitas, em profundidade, nos ajudar , de fato, a tocar na nossa essência.

Pedro diz: “É belo, Senhor, estar aqui”, os verbos “ser” e “estar” têm uma diferença. Na tradução do grego, aqui é usado o verbo ser, não somos nós é “bom estar aqui”, mas é “bom ser aqui”, é uma conotação totalmente diferente porque em Deus nós mesmos, em Deus encontramos a nossa identidade, do contrário, longe de Deus estamos fora do nosso lugar, estamos fora da nossa identidade. Diz São Paulo n'Ele: “Nos movemos e somos” (Atos7,28 ) Somos apenas em Deus, Ele é o nosso lugar, Ele é o teu lugar!

O coração humano, quando sente a presença de Deus, não quer buscar outras coisas

O ser humano é belo quando encontra Deus, ao contrário, ele se desfigura quando se afasta de Deus. Nessa afirmação de Pedro, também somos convidados a recordarmos disso. “Mestre, é belo ser aqui. Em ti, encontro a minha verdade, em ti estou bem, estou feliz, estou realizado. Longe de ti, não posso”.

Três tendas é a proposta de Pedro para Jesus. Por um lado, nós queremos a segurança. Quando uma experiência é muito boa, queremos agarrar com unhas e dentes aquela experiência para que ela não se vá. Diante do medo, queremos nos agarrar em algo ou agarrar alguma coisa, não queremos correr o risco de perder. Por outro lado, essas três tendas aqui lembram a shekinah de Deus, a presença de Deus no meio dos homens. Deus se acampa no meio dos homens, Ele está conosco, Ele está no meio de nós, Ele participa da nossa vida e das nossas realidades.

O coração humano, quando sente a presença de Deus, não quer buscar outras coisas, e Pedro diz: “Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias”. Ele não pensa só nele, ele não quer reter aquela experiência, mas ele quer partilhá-la. Pedro não sabia o que dizer porque estava com medo, mas não era um medo paralisante, era um medo que hoje chamaríamos de: temor de Deus, espanto diante da grandeza de Deus.

Que o nosso coração seja sempre assim, que ele se maravilhe com a beleza de Deus, com a presença de Deus no meio de nós!

Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém!

Padre Donizete Ferreira - Sacerdote da Comunidade Canção Nova.