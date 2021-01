Bíblia Sagrada - Liturgia do dia28/01/2021

Primeira Leitura (Hb 10,19-25)

Leitura da Carta aos Hebreus.

19Sendo assim, irmãos, temos plena liberdade para entrar no Santuário, pelo sangue de Jesus. 20Ele nos abriu um caminho novo e vivo, através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. 21Temos um grande sacerdote constituído sobre a casa de Deus. 22Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura.

23Sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. 24Sejamos atentos uns aos outros, para nos incentivar à caridade e às boas obras. 25Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Sl 23)

— É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel.

— Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam; porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável.

— “Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação?” “Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime.

— Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador”. “É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face.”

Evangelho (Mc 4,21-25)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, Jesus disse à multidão: 21“Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote, ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? 22Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. 23Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça”. 24Jesus dizia ainda: “Prestai atenção no que ouvis: com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos; e vos será dado ainda mais. 25Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais; do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Usemos todos os dias a medida da misericórdia

“Prestai atenção no que ouvis: com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos; e vos será dado ainda mais” (Marcos 4,24).

Quero chamar atenção para duas realidades que a Palavra de Deus coloca aos nossos olhos. Primeiro, que uma lâmpada não é para ficar escondida, não é para ser sufocada nem deixada de lado. A lâmpada é para iluminar, para trazer luz; a lâmpada é, de fato, para nos permitir enxergar bem.

Sejamos luz e andemos na luz, permitamos que todas as nossas obras aconteçam na luz de Deus. Não viva nada escondido, que ninguém possa saber. E se houver alguém que, de repente, não seja bom para saber, procure quem possa ajudá-lo a resolver aquela situação que parece obscura na sua vida.

Para ser bem sincero, não viva suas obscuridades sozinho de forma alguma, porque tudo o que está em segredo será descoberto, a não ser que as pessoas que convivam com você ignorem ou sejam ingênuas. Porque o nosso próprio comportamento, a nossa forma de ser e de agir – por mais astutos que sejamos -, revelam que algo não está bem. E aquilo que não está bem precisamos levar à luz. Leve à luz de Deus, leve à luz da confissão, leva à luz da direção espiritual, leve à luz da graça de Deus para que você seja luz.

Jamais deixemos a medida da misericórdia, porque é essa medida que Deus usa conosco todos os dias

Tem situações que lutamos uma vida inteira para compreender, mas não é para andar na escuridão, é para andar na luz e na direção de Jesus, que é o Senhor. Por isso, não importa qual seja a sua situação, traga ela para a luz. Não é que tenho que pegar a minha vida e ficar expondo para todo mundo, mas eu tenho que encontrar o caminho da luz, para não viver na escuridão.

Depois, a medida que precisamos ter na vida é sempre a medida justa e misericordiosa, porque essa é a medida que Deus usa para conosco. Deus é justo e muito misericordioso para conosco, agora com a medida que medimos seremos medidos. Somos, muitas vezes, duros uns com os outros, somos exigentes de mais com os outros, não sabemos ter paciência, não sabemos ter misericórdia, não sabemos ter compreensão com a fraqueza, com a debilidade e a fragilidade do outro.

Se prestarmos atenção, Deus tem sempre misericórdia com as obscuridades da nossa vida, mas nós somos muitas vezes duros, rigorosos e chamamos isso de autenticidade. Sejamos autênticos com aquilo que Deus é para conosco. Se Deus é justo e misericordioso para com nossas fraquezas e fragilidades, sejamos justos, mas jamais deixemos a medida da misericórdia, porque é essa medida que Deus usa conosco todos os dias.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook