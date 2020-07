“Canção Nova Abraça São Paulo” poderá ser acompanhado pela TV e internet

A 14ª edição do evento celebra 20 anos da TV em São Paulo e acontece sem a presença de público

Neste sábado (1) e domingo (2), a Canção Nova em São Paulo, realiza a 14ª edição do evento “Canção Nova Abraça São Paulo”, com o tema: “Eis que vou fazer obra nova, a qual já surge: não a vedes?” (Is 43,19). Pela primeira vez, não haverá presença de fiéis devido à pandemia, mas o Sistema Canção Nova de Comunicação e seus canais oficiais na internet irão transmitir todo o evento.

A abertura acontece com show celebrativo, no sábado às 21h, pelos 20 anos de evangelização pela TV Canção Nova na capital paulista, com os cantores católicos Adriana Arydes e Eros Biondini. No domingo, a programação tem início às 8h com oração e cânticos, seguidos pela pregação do missionário da comunidade Márcio Mendes, que fala sobre o tema principal do evento.

Padre Adriano Zandoná, missionário em São Paulo, e o pregador da Renovação Carismática Católica, Ironi Spuldaro, conduzem a Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 10h50. À tarde, exibição confirmada do programa “Discípulos e Missionários”, com cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, às 13h15.

A transmissão retorna ao vivo, às 13h45, com a pregação do missionário padre Adriano Zandoná, com o tema: “O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura” (Sl 144).

A missa de encerramento será às 15h, presidida por Frei Gilson, dos Irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, da diocese de Santo Amaro (SP). A maior parte da programação do “Canção Nova Abraça São Paulo” será transmitida dos estúdios da Canção Nova em São Paulo.

Os paulistanos podem assistir à TV Canção Nova pelo canal 59.1. Também tem a opção de sintonizar a TV Canção Nova pela Sky, canal 8; pela Oi TV 30; Claro TV 194; Vivo TV 233; pelo site: tv.cancaonova.com, redes sociais da TV Canção Nova, Facebook: https://www.facebook.com/tvcancaonova/ e TV Canção Nova Youtube, ou baixando o canal pelo celular – TV Canção Nova, na “PlayStore” ou “App Store” do aparelho.

Asimp/Canção Nova