Canção Nova celebra 20 anos de realização da “Festa da Misericórdia”

São convidados do evento a Irmã Kelly Patrícia, Eugênio Jorge e Eliana Ribeiro

A “Festa da Misericórdia”, instituída por São João Paulo II quando papa, no primeiro domingo após a Páscoa, completa 20 anos de realização na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), em 2022. Para celebrar a data, serão quatro dias de atividades, com início em 21 de abril, quinta-feira (feriado de Tiradentes), e término no dia da Festa, que neste ano será em 24 de abril, domingo.

Na programação tem palestras; Oração do Terço da Misericórdia, Terço Mariano, Novena da Misericórdia e Noites de Evangelização, no Centro de Evangelização, com a cantora Eliana Ribeiro e o diácono Wedson Chartuni, no dia 21; a Irmã Kelly Patrícia, do Instituto Hesed, no dia 22; e a Noite Oracional, no dia 23, com a exibição do filme “Santa Faustina” e, na sequência, um momento devocional com a participação do cantor católico Eugênio Jorge.

As missas serão presididas: na quinta-feira, às 16h, pelo padre Uélisson Pereira; na sexta-feira, às 16h, pelo padre Edmilson Lopes; no sábado, às 16h, e no domingo, às 15h, pelo bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Tiago Stanislaw.

O tema do evento é “Canção Nova: A casa da Misericórdia”. A entrada é gratuita, sem taxa de estacionamento. Somente para o dia da Festa da Misericórdia, em que a programação começa às 3h da madrugada e termina às 16h30, são esperadas até 20 mil pessoas.

Devoção à Divina Misericórdia

Instituída pelo Papa São João Paulo II em abril de 2000, a Festa da Misericórdia é celebrada no primeiro domingo após a Páscoa. A devoção teve início na década de 30, com santa Faustina Kowalska que, por meio de uma visão, recebeu de Cristo o pedido: deveria pintar um retrato d’Ele para ser abençoado.

A Canção Nova propaga a Devoção à Divina Misericórdia desde 1984. O “Terço da Misericórdia”, às 15h, transmitido diariamente pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, é uma das cinco formas de se praticar a devoção, conforme o Senhor indicou à santa.

Filme “Santa Faustina”

O filme de Santa Faustina, que será exibido no sábado (23/04), às 20h, aos fiéis presentes na Festa da Misericórdia, foi produzido pelo Departamento de dramaturgia da Canção Nova. O enredo apresenta o surgimento da devoção à Divina Misericórdia e relata momentos da vida de Santa Faustina, com um enfoque especial para a sua intimidade com Jesus Misericordioso, mostrando aspectos de sua vida interior, suas alegrias e tristezas, angústias e consolações da alma.

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/festa-da-misericordia-22/

Asimp/Canção Nova