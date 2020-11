Canção Nova comemora 10 anos do “Centro de Formação Famílias Novas”

Com mais de 2.400 atendimentos realizados, o Centro de Formação Famílias Novas (CFFN), um dos serviços oferecidos pelo Posto Médico Padre Pio, mantido pela Fundação João Paulo II / Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), completa 10 anos em novembro de 2020.

O trabalho do CFFN visa, a partir de acompanhamento educativo, formar consciência reta sobre a Sexualidade Humana e Transmissão da Vida, através de Métodos Naturais de Regulação da Fertilidade.

Dentre as atividades realizadas, destacam-se os atendimentos relacionados ao Método de Ovulação Billings, reconhecido cientificamente para se acompanhar o processo de fertilidade. Além disso, realiza eventos de aprofundamentos com temas atuais, tais como: isolamento afetivo, beleza da sexualidade, educação afetiva-sexual para adolescentes, entre outros, promove o Programa Nova Mamãe, que oferece apoio às gestantes com a consultoria de amamentação, e cursos para formação de pais, educadores e profissionais de saúde.

Mais informações disponíveis no Instagram: @familiasnovascn

Asimp/Canção Nova