Canção Nova comemora 25 anos do Centro Médico Padre Pio, com missa no Santuário

O Centro Médico Padre Pio, mantido pela Fundação João Paulo II, em Cachoeira Paulista (SP), completa 25 anos nesta quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Para marcar a data, a missa das 7h, no Santuário do Pai das Misericórdias, presidida pelo padre José Francisco da Silva, missionário da comunidade, será nesta intenção. A celebração é aberta ao público, sendo necessário uso de máscara, distanciamento social, aferição da temperatura corporal e higienização das mãos com álcool em gel 70%.

O Centro Médico é a unidade 4 da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, que atende gratuitamente à população da região com serviços de Pronto Atendimento, Ambulatório Médico, Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, Pilates, Terapia Ocupacional, Assistência Social, Exames laboratoriais, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Farmácia, além do Centro de Formação Famílias Novas. Durante os eventos promovidos pela Canção Nova, também presta atendimento aos peregrinos. Em média, são realizados 30 mil atendimentos anualmente.

Ascom/Canção Nova