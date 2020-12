Canção Nova encerra ano com tradicional “Quinta-feira de Adoração”

Amanhã (31/12), a programação acontece no Santuário do Pai das Misericórdias, com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), encerrará 2020 com a tradicional “Quinta-feira de Adoração”. O tema deste dia de oração (31/12) está na passagem bíblica do Livro do profeta Isaías: "Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que estou fazendo coisas novas!" (Is 43,18-19).

Na programação da última quinta-feira do ano, palestras, Adoração ao Santíssimo Sacramento, oração do Terço da Misericórdia, música e missas: às 16h, presidida pelo padre Adriano Zandoná, e a Missa de Ano Novo, com o padre Roger Luis, às 20h.

Toda a programação será no Santuário do Pai das Misericórdias, com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. No 1º dia de janeiro, data em que a Igreja celebra a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a TV Canção Nova transmite do Vaticano a missa com Papa Francisco às 6h; e no Santuário os horários de missa serão: 7h, 12h e 18h.

A participação do público está restrita a 40% da capacidade do Santuário, e os protocolos de prevenção à Covid-19 permanecem: uso obrigatório de máscara; aferição da temperatura corporal na entrada; higienização constante das mãos com álcool em gel 70% e distanciamento social de 1,50m.

Ascom/Canção Nova