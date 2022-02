Canção Nova faz 1ª Vigília de 2022 em São Paulo

A comunidade Canção Nova, em São Paulo (SP), fará a primeira Vigília do ano neste sábado, 26 de fevereiro de 2022, na Paróquia Santa Cândida, localizada no bairro Ipiranga. Com o tema: “Clamando por Milagres”, a vigília tem início às 21h, com momentos de oração, louvores, pregações, Terço da Misericórdia e Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Presenças de padre Anderson Marçal, missionário da Comunidade Canção Nova e pároco da Igreja de Santa Cândida, Léo Coronel, do grupo Jovens Sarados e outros missionários da Comunidade Canção Nova.

Os fiéis são convidados a participar de uma coleta solidária, doando 1kg de alimento não perecível. A Paróquia Santa Cândida está localizada na Rua Ricardo Jafet, 769, Ipiranga, São Paulo (metrô Santos/Imigrantes). Mais informações pelo telefone: (11) 3382-9800 ou e-mail: eventossp@cancaonova.com

Asimp/Canção Nova