Canção Nova oferece Aprofundamento Online sobre a Divina Misericórdia

De 16 a 20 de maio de 2022, a Canção Nova realiza o Aprofundamento online Divina Misericórdia, com o tema: “Estou lhe dando a última tábua de salvação” (Diário de Santa Faustina, 965). Os conteúdos oracionais e formativos serão transmitidos exclusivamente pela plataforma do Aprofundamento e ficarão disponíveis para acesso durante um ano.

Participam desse Aprofundamento: o bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro (RJ), Dom Tiago Stanislaw; os missionários da Canção Nova: Gabrielle Sanchotene, Daniela Miranda, e os padres Bruno Costa, Evandro Lima e Alexsandro de Lima Freitas.

Para participar é necessário fazer a inscrição pelo site:

https://aprofundamentos.cancaonova.com/misericordia.

Além do conteúdo do Aprofundamento, os inscritos também poderão ter acesso a todas as palestras do Acampamento da Festa da Divina Misericórdia, realizado de 21 a 24 de abril de 2022; e ao filme produzido pela TV Canção Nova sobre a vida de Santa Faustina.

Asimp/Canção Nova