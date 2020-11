Canção Nova realiza “Kairós Famílias em Pé” neste sábado (28/11)

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza neste sábado (28/11) o “Kairós Família em Pé”, com o tema: “Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente”. O evento tem início às 8h20 com orações, pregações, cânticos, missa, às 16h, no Santuário do Pai das Misericórdias - único momento aberto ao público -, encerrando com uma Noite de Adoração, às 21h. Toda a programação do Kairós será transmitida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação.

O encontro será conduzido pelo casal missionário da Canção Nova, Jimmy e Benedita Fioramonte, com a participação do professor Felipe Aquino, apresentador do programa “Escola da Fé”; e animação musical dos missionários André Florêncio, Cassiano Meirelles e Geice Britto.

O Movimento Família em Pé teve início no ano de 2008 para ajudar os colaboradores da Fundação João Paulo II / Canção Nova e, hoje, o trabalho é realizado nas cidades de Cachoeira Paulista (SP), Piquete (SP), Lorena (SP), Guaratinguetá (SP), Pindamonhangaba (SP), São Paulo (SP) e Presidente Venceslau (SP); e também em cidades de outros estados, como Anápolis e Alexânia (GO), Campos de Goytacazes (RJ) e Jequié (BA).

Asimp/Canção Nova