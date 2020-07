Canção Nova realiza neste fim de semana Acampamento para Casais

Encontro, sem presença de público, terá transmissão por Meios de Comunicação e Redes Sociais

Neste fim de semana, de 3 a 5 de julho de 2020, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realizará o Acampamento para Casais, com o tema: “Construindo sobre a Rocha”. Todo o Acampamento acontece sem a presença de peregrinos por conta da pandemia, mas será transmitido pelo Sistema Canção Nova de Comunicação (Rádio, TV e Internet) e Redes Sociais.

Neste ano, as pregações serão feitas pelos casais missionários da Canção Nova: diácono Nelsinho Corrêa e Márcia; diácono Waldir e Ivana; André Florêncio e Magda Ishikawa; Alexandre Oliveira e Roseni.

A programação acontece no Rincão do Meu Senhor. Somente as missas, presididas pelo padre Roger Luis, serão celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias, nos seguintes horários: sexta-feira (03), às 20h; sábado (04), às 16h e domingo (05), às 15h.

Por conta das medidas de distanciamento social, não haverá o evento paralelo conhecido como “Canção Nova Insieme” - Encontro de Carros Históricos, com exposição e carreata.

A programação completa está disponível no link:

https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-para-casais-11/

Asimp/Canção Nova