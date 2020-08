Canção Nova realiza pela primeira vez “Maratona Reverse PHN”

Programação será transmitida pelos meios de comunicação e pela internet

Inédito, o “Maratona Reverse PHN”, inspirado no tradicional Acampamento PHN (Por hoje Não!), acontece neste fim de semana, de 21 a 23 de agosto de 2020, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). Devido às medidas restritivas para a contenção da pandemia, o evento será fechado, e o público poderá acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e internet.

O nome Reverse (do inglês) significa reverter, e foi adotado em função do “novo normal” que estamos vivendo em tempos de pandemia, com o PHN indo ao encontro dos jovens, que antes acampavam na Canção Nova.

A inspiração bíblica para o evento é: “Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela” (Gn 3,15), e tem como tema principal “Maria”. A missa de abertura será celebrada no Santuário do Pai das Misericórdias, na sexta-feira (21), às 20h.

A “Maratona Reverse PHN” terá a presença dos padres Adriano Zandoná, Roger Luis e Edilberto Carvalho, e dos cantores Pitter Di Laura, Thiago Tomé, Emanuel Stênio, Brais Oss e Ana Lúcia Biajone, entre outros missionários da Comunidade Canção Nova. Será um fim de semana com palestras, show, Adoração ao Santíssimo Sacramento e missas.

O conhecido Luau com o Brais Oss não ficará de fora da programação. A partir das 23h do sábado (22), os jovens poderão acompanhar esse momento de profunda experiência com Deus, pelo canal da TV Canção Nova no Youtube.

E para marcar a primeira edição da “Maratona Reverse PHN” acontecerá a consagração da juventude PHN a Nossa Senhora, durante a missa de encerramento, no domingo (23), às 15h.

Transmissão

A TV Canção Nova está na Sky, canal 8; na Oi TV 30; na Claro TV 194; na Vivo TV 233; e também pode ser assistida pelo site tv.cancaonova.com,

A rádio tem os canais FM 96,3 e 89,1 em Cachoeira Paulista (SP), e pode ser ouvida por aplicativo – Rádio Canção Nova – ou pelo site https://radio.cancaonova.com/, onde também estão disponíveis os canais de outras cidades.

Os canais oficiais da Canção Nova na internet são: https://tv.cancaonova.com/ Facebook: https://www.facebook.com/tvcancaonova/ e TV Canção Nova Youtube, ou baixando o canal pelo celular – TV Canção Nova, na “PlayStore” ou “App Store” do aparelho.