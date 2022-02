Canção Nova realiza Retiro de Oração “Vem Louvar” 

Serão cinco dias de programação voltada à vivência da fé cristã no Carnaval

Começa nesta sexta-feira (25/02) e vai até terça-feira (01/03), na Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP), o tradicional Retiro de Oração “Vem Louvar”, com o tema: “Vê a alegria que vem de Deus”. O evento é aberto à participação presencial de fiéis, respeitando-se todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

Na programação, momentos de oração, pregação, Adoração ao Santíssimo, missas, e apresentações musicais. As missas do encontro serão celebradas diariamente, às 16h, no Centro de Evangelização. No domingo (27/02), padre Marcelo Rossi, da Diocese de Santo Amaro (SP), será o celebrante.

Entre os pregadores estão: os missionários da Canção Nova Márcio Mendes, Tiago Marcon, diácono Nelsinho Corrêa e os padres Adriano Zandoná, Bruno Costa e Roger Luis. Nos momentos musicais destaque para cantor católico Cosme, do Rio de Janeiro; os missionários da Canção Nova: padre Edilberto Carvalho, Ana Lúcia, Cassiano Meirelles, Emanuel Stênio e Brais Oss, com o Luau na madrugada de sábado para domingo (27/02).

Na quarta-feira de Cinzas (02/03), haverá missa no Santuário do Pai das Misericórdias, às 7h e às 20h20.

Toda a programação é gratuita. E os fiéis poderão acompanhar os principais momentos pelo Sistema Canção Nova de Comunicação.

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-vem-louvar-4/