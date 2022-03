Canção Nova recebe Comunidade Aliança de Misericórdia

Encontro terá a participação dos arcebispos do Rio de Janeiro (RJ), Cardeal Dom Orani João Tempesta, e de São Paulo (SP), Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer

O tradicional Encontro Festa das Tendas, promovido anualmente pela Comunidade Aliança de Misericórdia na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), acontece neste fim de semana, de 1 a 3 de abril de 2022, com entrada gratuita.

São presenças confirmadas: o cofundador da Comunidade Aliança de Misericórdia, padre João Henrique; os arcebispos do Rio de Janeiro (RJ), Cardeal Dom Orani João Tempesta, e de São Paulo (SP), Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer; a pregadora Katia Zavaris; e os padres: Gilson Garcia, Gabriel Vila Verde, Evandro Torlai e Rodrigo Custódio, os dois últimos, membros da Presidência da Comunidade.

O tema do encontro é: “Adorar no Espírito para evangelizar com poder”. Haverá momentos de oração, palestras, missas e, na noite de sábado (02), a partir das 21h, uma noite oracional com Adoração ao Santíssimo Sacramento, conduzida pelo diácono Júlio Neto, Rafael Brito e Kayque Schissler.

A programação acontece no Rincão do Meu Senhor, exceto as missas, que serão celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias.

A Comunidade Aliança de Misericórdia tem sede em São Paulo (SP) e trabalha com obras sociais junto à população carente.

