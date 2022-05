Canção Nova recebe Frei Josué e Roberto Tannus para acampamento sobre a fé

No sábado (14/05), juntamente com o missionário Márcio Mendes, da Comunidade Canção Nova, eles conduzem uma noite de Adoração ao Santíssimo Sacramento

De 13 a 15 de maio de 2022 a Canção Nova recebe em Cachoeira Paulista (SP) o pregador Roberto Tannus e o frei Josué Pereira de Sousa, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, da Província de Brasília (DF), para o Acampamento Fé e Milagres.

O tema para esse fim de semana de oração é: “A fé que nos devolve a vida”. A missa de abertura, na sexta-feira (13), às 20h, será no Santuário do Pai das Misericórdias, onde também serão as celebrações do sábado (14), às 16h, e de encerramento do encontro, no domingo (15), às 15h.

Estão previstas sete palestras, além de momentos de oração, inclusive com os jovens, e uma noite de Adoração ao Santíssimo Sacramento no sábado, conduzida pelo Frei Josué juntamente com Roberto Tannus e o missionário Márcio Mendes, da Comunidade Canção Nova.

O Acampamento Fé e Milagres é aberto ao público. As atividades principais serão realizadas no Centro de Evangelização e as “paralelas” no Rincão do Meu Senhor.

A programação detalhada está disponível no link:

https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-fe-e-milagres-10/

Asimp/Canção Nova