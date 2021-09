Canção Nova recebe “Grupo de Amigos” neste fim de semana

De 3 a 5 de setembro de 2021, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realizará o “Acampamento Grupo de Amigos”, com o tema: "Canção Nova, a Casa da Misericórdia: Faço parte". O evento reúne pessoas que, evangelizadas pelo carisma Canção Nova, levam essa graça para suas cidades e região.

Participam da programação desse encontro os padres da Canção Nova: Adriano Zandoná, Donizete Ferreira, Marcio Prado e Wagner Ferreira; o diácono Nelsinho Corrêa; os missionários Júlio Brebal, Marlene Mendonça, Natalgil Silva, Ricardo Ida; o pregador e apresentador Felipe Aquino e o cantor Eugênio Jorge.

Atualmente, são 38 grupos que pertencem à Família Canção Nova e trabalham na evangelização, em seus respectivos estados, em comunhão com o bispo e o clero local, e em parceria com as paróquias.

A programação completa está disponível no link:

https://eventos.cancaonova.com/edicao/grupo-de-amigos-4/

Asimp/Canção Nova