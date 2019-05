Canção Nova recebe III Conferência Nacional de Homens e Mulheres de Pentecostes

Dois eventos simultâneos para formar homens e mulheres pela efusão do Espírito Santo

Neste fim de semana, de 17 a 19 de maio de 2019, a Missão Homens e Mulheres de Pentecostes (HMDP), de Belo Horizonte (MG), realiza na Canção Nova (Av. João Paulo II, s/n, Alto da Bela Vista, São Paulo-SP), em Cachoeira Paulista (SP), a III Conferência Nacional de Homens e Mulheres de Pentecostes.

O evento terá participações da fundadora da Missão HMDP, Alessandra Santtos, e dos membros Cristina Corrêa e Diego Parreiras; da cantora Lucimare Nascimento; dos padres Roger Luis e Adriano Zandoná, da Comunidade Canção Nova, e padre Eduardo José, da Congregação Servos de Jesus Salvador (SJS); do Frei Gilson, da Congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo; de Fernando Costa, da Comunidade Cenáculo e Fabiano Ramos, da Missão Oráculo. No Centro de Evangelização, a programação será voltada para as mulheres e terá como tema: “Revestidas de poder, mostrando ao mundo a força que há em nós”. Os homens poderão participar da programação no Rincão do Meu Senhor, com o tema: “Eles se decidiram e Deus os fez vencedores: Homens com propósito e governadores espirituais”. Haverá missas, Adoração ao Santíssimo Sacramento, palestras, cânticos e testemunhos, entre outros momentos de oração. Para participar é necessário ter feito a inscrição antecipada.

Programação completa: site da Associação Homens e Mulheres de Pentecostes (missaohmdp.com).

Asimp/Canção Nova