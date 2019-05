Canção Nova sedia Acampamento da Comunidade Obra de Maria

No sábado (01/06) haverá procissão luminosa, às 19h, e show com o Padre Reginaldo Manzotti, às 21h

Neste fim de semana, de 31 de maio a 02 de junho de 2019, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sediará o Acampamento da Comunidade Obra de Maria, com o tema: “O Poderoso fez em mim maravilhas”. A programação é gratuita, não é necessário inscrição prévia, e acontecerá no Rincão do Meu Senhor (Av. João Paulo II, s/n, Alto da Bela Vista, São Paulo-SP – Cachoeira Paulista (SP), com capacidade para três mil pessoas.

O peregrino poderá participar de missas, pregações, do Ofício Mariano, do terço e da Adoração ao Santíssimo Sacramento.

O fundador da Comunidade, Gilberto Barbosa, a cofundadora, Maria Salomé, e padre Reginaldo Manzotti reitor do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba (PR) estarão à frente, durante a programação. No sábado (01/06), haverá procissão luminosa, às 19h, saindo do Rincão até a Ermida da Mãe Rainha, e show com o padre Reginaldo Manzotti, às 21h.

Somente as missas serão celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias. Na sexta-feira (31/05), às 20h, a missa de abertura será presidida pelo padre Elisafan de Melo, da Comunidade Obra de Maria. Padre Reginaldo Manzotti presidirá as missas no sábado, às 16h, e no encerramento, domingo (02/06), às 15h.

A Comunidade Obra de Maria vivencia os carismas do Espírito Santo, para a promoção de um novo Pentecostes, tendo Nossa Senhora como modelo de fidelidade.