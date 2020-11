Canção Nova sedia Congresso Nacional para “Novas Comunidades”

Participam do encontro os bispos Dom Edmilson Amador Caetano e Dom Roberto Ferrería Paz

Com o tema “A esperança não engana” (Rm 5,5), a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sedia neste fim de semana, de 06 a 08 de novembro de 2020, o Congresso Nacional para “Novas Comunidades”.

Neste ano, por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o evento será realizado sem a presença de público, mas toda a programação será transmitida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais.

Nesses três dias, haverá palestras, Adoração ao Santíssimo Sacramento, momentos de oração, que acontecem no Rincão do Meu Senhor; e as missas no Santuário do Pai das Misericórdias, aberta aos fiéis, mas com ocupação limitada a 40% da capacidade do local.

No sábado (07), às 10h50, a Formadora Geral da Comunidade Canção Nova, Vera Lúcia Reis, falará sobre o tema: “Novas Comunidades e a santidade”. E a partir das 21h, será realizada uma noite de oração e clamor pela efusão do Espírito Santo e pela unidade da Igreja.

Além de fundadores e membros de diversas comunidades, participam do encontro Dom Edmilson Amador Caetano, bispo de Guarulhos (SP); Dom Roberto Ferrería Paz, bispo da Diocese de Campos dos Goytacazes (RJ); e Kátia Roldi Zavaris, coordenadora Nacional do CHARIS – palavra grega que significa "graça" e "carisma” –, escolhida para designar esse novo serviço da Renovação Carismática Católica (RCC).

Dom Edmilson preside a missa de abertura, na sexta-feira (06), às 20h45, e Dom Roberto a missa de encerramento, no domingo, às 15h.

Novas Comunidades

Inspiradas no Concílio Vaticano II, que abriu espaço para os leigos na Igreja, as “Novas Comunidades” começaram a surgir na década de 1970, na França e nos EUA, tornando-se um fenômeno mundial. A Comunidade Canção Nova, fundada em 1978, foi uma das primeiras no Brasil, e essa “nova forma de vida evangélica” multiplicou-se em centenas de novas comunidades a partir de 1980.

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-novas-comunidades-3/

Asimp/Canção Nova