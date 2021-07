Canção Nova sediará 1ª Conferência do Serviço Brasileiro de Comunhão do CHARIS

Presenças de Dom Mário Spaki, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias e Katia Roldi Zavaris

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sediará, de 30 de julho a 1º de agosto de 2021, a 1ª Conferência do Serviço Brasileiro de Comunhão do CHARIS - Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica. O bispo referencial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para o CHARIS no país, Dom Mário Spaki, da Diocese de Paranavaí (PR), presidirá as missas de abertura, na sexta-feira (30), às 20h, e no sábado (31), às 18h, no Santuário do Pai das Misericórdias.

A programação do encontro contará com momentos oracionais, cânticos, pregações, mesa redonda, Adoração ao Santíssimo Sacramento e missas. Com o tema: “Levantai os vossos olhos; os campos estão brancos para a colheita” (Jo 4,35), a conferência busca fortalecer a unidade da Renovação Carismática no Brasil.

A coordenadora nacional do CHARIS, Katia Roldi Zavaris, fará pregação no sábado, às 9h. E o bispo da Diocese de Lorena, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, preside a missa de encerramento da conferência, no domingo (1/8), às 12h.

Padre Wagner Ferreira, vice-presidente da Comunidade Canção Nova, conduzirá a Adoração ao Santíssimo Sacramento no domingo, às 8h40. Haverá ainda participações do presidente do Conselho Nacional da RCC do Brasil, Vinicius Rodrigues Simões; da conselheira Internacional da Escola de Evangelização Santo André, Angela Chinese; do sacerdote da Comunidade Católica Mar a Dentro, padre André de Moraes, e de membros do Serviço Brasileiro de Comunhão do CHARIS.

Desde o dia 20 de julho de 2021, a Canção Nova está aberta para visitação de peregrinos e participação presencial limitada nos eventos. Os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 estão mantidos: uso obrigatório de máscara, distanciamento social, aferição da temperatura corporal nos pontos de entrada e higienização das mãos com álcool em gel 70%. Toda a programação será transmitida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação.

Sobre o CHARIS

Criado em 2019 pela Santa Sé, CHARIS é uma sigla em inglês que significa “Catholic Charismatic Renewal International Service” (Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica). O CHARIS é o organismo para todas as expressões da “Corrente de Graça” da Renovação Carismática Católica mundial. Tem como objetivos: o Batismo no Espírito Santo, a Unidade dos Cristãos, o Serviço aos pobres, a evangelização, a prática dos carismas, e a comunhão fraterna. Mais informações: https://www.charis.international/pt/

Programação completa:

https://eventos.cancaonova.com/edicao/assembleia-geral-charis-2/

