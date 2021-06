Canção Nova sediará evento da Comunidade Bethânia

Encontro terá participação do bispo da Diocese de Lorena (SP), Dom Wladimir Lopes, e dos padres Zezinho e Joãozinho, Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (SCJ)

Neste fim de semana, de 11 a 13 de junho de 2021, a Comunidade Bethânia realiza na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), o Acampamento na Trilha da Cura, com o tema: “Um coração semelhante ao Vosso" e o lema: “Aprendei de Mim que sou Manso e Humilde de Coração!” (Mt 11,29).

O encontro deste ano contará com a participação do bispo da Diocese de Lorena (SP), Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias; do presidente da Comunidade Bethânia, padre Vicente Neto, do seu cofundador, diácono Ideraldo Luiz Paloschi e dos seus membros padre Elinton Costa e padre Lúcio Tardivo; da missionária da Comunidade Canção Nova, Ana Paula Guimarães, além dos sacerdotes da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (SCJ): padre Joãozinho e padre Zezinho, de Taubaté (SP).

Toda a programação do acampamento poderá ser acompanhada pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais. Devido às restrições sanitárias da pandemia do coronavírus, as missas, no Santuário do Pai das Misericórdias, terão a presença dos fiéis, com ocupação limitada.

Na sexta-feira (11), às 20h, Dom Wladimir Lopes preside a missa de abertura do encontro, na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus.

No sábado (12), a missa será às 16h, presidida pelo padre Joãozinho, e concelebrada pelo padre Zezinho, que comemora seus 80 anos de vida. Outro momento especial acontecerá às 21h, quando padre Elinton e o músico Walmir Alencar conduzirão a adoração ao Santíssimo Sacramento.

Comunidade Bethânia

A Associação Educacional e Assistencial Bethânia (www.bethania.com.br) foi fundada no dia 12 de outubro de 1995, em São João Batista (SC), por padre Tarcísio Gonçalves Pereira, conhecido como padre Léo, que teve o processo de beatificação aberto em março de 2020.

Com a missão de resgatar jovens que sofrem com a exclusão social, como dependentes químicos, a Comunidade Bethânia mantém casas em Cianorte (PR), São João Batista (SC), Lorena (SP), Guarapuava (PR), Curitiba (PR), Italva (RJ), Irati (PR) e Uberlândia (MG).

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-na-trilha-da-cura-3/

Asimp/Canção Nova