Canção Nova tem programação especial nesta quinta em celebração ao dia de Corpus Christi

A celebração de Corpus Christi, nesta quinta-feira (11/06) será diferente este ano no Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). Sem público e sem a procissão sobre os tapetes, os fiéis poderão acompanhar, online ou pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, a missa presidida pelo padre Edison Oliveira, às 9h, com a bênção do Santíssimo.

O vice-presidente da comunidade Canção Nova e Doutor em Teologia Moral, padre Wagner Ferreira, fará uma pregação às 11h30, sobre o tema: “O sacrifício perene de Cristo na Hóstia Consagrada”. No início da tarde, às 13h50, o diácono Nelsinho Corrêa meditará sobre os “Milagres Eucarísticos”.

Também haverá missa às 16h, que já faz parte da programação da tradicional Quinta-feira de Adoração. Para encerrar o dia de oração, às 20h, haverá a “Hora Santa”, com Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Asimp/Canção Nova