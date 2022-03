Canção Nova terá cinco dias de Aprofundamento online sobre Ansiedade e Medo

O conteúdo será trabalhado na semana de 14 a 18 de março de 2022

A Canção Nova promove mais um Aprofundamento online, na semana de 14 a 18 de março de 2022, a partir das 21h. É o terceiro nesse formato, desta vez, direcionado à “Cura e Libertação da ansiedade e do medo”. Para ter acesso às palestras é necessário realizar inscrição, no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), que pode ser feita através do link: Aprofundamento On-Line de Cura e Libertação da Ansiedade e do Medo

O conteúdo ficará gravado, e disponível durante um ano. Um dos palestrantes do Aprofundamento é o padre Adriano Zandoná, autor do livro “Como Controlar e Vencer a Ansiedade? – 5 segredos para superar o mal do século” e apresentador do programa “Pra ser feliz”, pela TV Canção Nova.

“A comparação excessiva com os outros sempre causa muitos estragos. Um dos caminhos para superar e vencer a ansiedade é compreender que cada ser humano tem suas limitações e dificuldades, e é possível vencê-las. Contudo não devemos sofrer e nos martirizar por aquilo que não podemos mudar”, explica padre Adriano Zandoná.

Também participam do evento: o apresentador do programa Sorrindo Pra Vida, Márcio Mendes, o padre Edmilson Lopes e a Dra. Gisela Savioli, que dará dicas de alimentos que ajudam a equilibrar a ansiedade. A programação do Aprofundamento traz ainda aulas com a psicóloga Aline Rodrigues sobre como organizar a mente sem que os pensamentos roubem as energias, e provoquem preocupações descontroladas.

Inscrição: https://aprofundamentos.cancaonova.com/?utm_source=portalcn&utm_medium=post-eventos

Asimp/Canção Nova