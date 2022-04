Canção Nova volta a realizar Acampamento Semana Santa com presença de fiéis

Os Ritos Litúrgicos próprios desses dias serão celebrados no Santuário do Pai das Misericórdias

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), volta a realizar o tradicional Acampamento Semana Santa, de 13 a 17 de abril de 2022, com a participação presencial dos fiéis. Os Ritos Litúrgicos próprios desses dias serão celebrados no Santuário do Pai das Misericórdias.

A programação começa na quarta-feira (13/04), às 17h30, no Santuário do Pai das Misericórdias, com a Procissão do Encontro e o “Sermão das sete palavras e Sete dores de Nossa Senhora”. Participam os diáconos Nelsinho Corrêa, Wedson Chartuni, Bruno Antônio e os padres Marcio Prado, Bruno Costa e Wagner Ferreira. Às 20h, tem a missa na intenção dos sócios evangelizadores, presidida pelo padre Roger Luis.

Na quinta-feira (14/04), durante o dia, haverá palestras no Rincão do Meu Senhor, e um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 16h30, que terá a presença da cofundadora da Comunidade Canção Nova, Luzia Santiago. A missa da “Ceia do Senhor”, será presidida pelo padre Wagner Ferreira, às 20h, no Santuário.

Na Sexta-feira Santa (15/04) – único dia do ano em que não há missa –, às 15h, acontece a “Celebração da Paixão de Cristo”, presidida pelo padre Bruno Costa e, às 20h30, tem a meditação da Via-Sacra, com a participação dos cantores católicos Eugênio Jorge e Eliana Ribeiro.

No sábado (16/04), o destaque, às 21h, é a missa da “Vigília Pascal”, quando é feita a renovação das promessas batismais. A celebração será presidida pelo padre Roger Luis.

A Vigília Pascal se estende pela madrugada do Domingo de Páscoa (17/04), com Adoração ao Santíssimo Sacramento e a Missa da Ressurreição, às 3h30. A programação do Acampamento Semana Santa termina com missa às 15h, presidida pelo padre Marcio Prado.

Atendimento no Confessionário

O atendimento no Confessionário durante esta Semana Santa acontecerá nos seguintes dias e horários: terça-feira (12/04), das 8h30 às 11h e das 13h30 às 15h; quarta-feira (13/04), das 13h30 às 15h; sexta-feira (15/04), das 8h30 às 11h, e sábado (16/04), das 8h30 às 11h e das 13h30 às 15h.

