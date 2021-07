Canção Nova volta a receber peregrinos

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), reabriu para visitação de peregrinos, após ficar um ano e quatro meses fechada, devido às medidas restritivas de combate à pandemia.

Além de participar das missas no Santuário do Pai das Misericórdias, que já recebia um número reduzido de fiéis desde abril deste ano, as pessoas poderão visitar os demais pontos de peregrinação na Canção Nova, que estará aberta diariamente até as 23h.

Os tradicionais eventos também terão novamente a presença de fiéis, sendo o primeiro neste fim de semana, de 23 a 25 de julho de 2021. Os shows continuam sem público e a área de camping fechada.

As medidas sanitárias para prevenção à Covid-19 estão mantidas: número de pessoas reduzido, aferição de temperatura corporal, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel 70% e distanciamento social.

Aos que fazem parte dos grupos de risco ou que apresentam sintomas do novo coronavírus, é recomendado ficarem em casa. A programação dos eventos e as missas permanecem sendo transmitidas pelo Sistema Canção Nova de Comunicação.