Carnaval 2019: Alegria é tema de Acampamento na Canção Nova neste Carnaval

Entre os pregadores está padre Marcelo Rossi, que preside missa no domingo às 16h

Começa nesta sexta-feira (01/03), o Acampamento de Carnaval na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), com o tema: “Cantai a Deus com Alegria”. Para trazer alegria e espiritualidade, a programação do Acampamento terá missas, Adoração ao Santíssimo, oração do terço, palestras, shows e luau. Padre Marcelo Rossi preside missa no domingo (3), às 16h.

Com ritmos variados, e os característicos desta época festiva, haverá shows com Diácono Nelsinho Corrêa, Cosme, Forronaré, Naldo José, Banda São Francisco, Flavinho e luau nas madrugadas com Brais Oss.

A programação segue até terça-feira (05), e além das atividades principais no Centro de Evangelização, os peregrinos ainda terão opções de atividades paralelas no Rincão do Meu Senhor, no Auditório São Paulo e na Ermida Mãe Rainha.

O encontro contará também com a participação dos missionários da Canção Nova: padre Roger Luis, padre Adriano Zandoná, Alexandre Oliveira, Cristiane Henrique, Lúcio Domício e Márcio Mendes.

Para este fim de semana prolongado são esperados 15 mil peregrinos participando de momentos de fé e alegria. O evento é gratuito e não é necessário fazer inscrição.

O peregrino tem a opção de ficar acampado na Canção Nova, que dispõe de espaço para camping, com área de 8 mil m² – masculino, feminino e para famílias –, e taxa (pulseira de acesso) de R$ 8,00 (oito reais) por pessoa.